Золотые правила ухоженной женщины любого возраста

Источник материала: ОНТ

Оставаться привлекательной хочет каждая женщина, независимо от возраста. Но наше тело, лицо и волосы не становятся роскошными мгновенно – для этого необходим регулярный уход и забота о здоровье.

Требования для всех возрастов



Фото: oir.mobi

1. Полноценный отдых и 8-часовой сон – необходимое условие сохранения молодости, бодрости и здоровья.

2. Все что мы едим, сразу отражается на состоянии кожи. Поэтому не стоит переедать, употреблять некачественную и вредную пищу.

3. Из-за дефицита воды организм не справляется с выведением шлаков и токсинов. В течение дня рекомендуется выпивать не менее 2 литров чистой негазированной воды.

4. Ухоженность несовместима с вредными привычками. Курение не только влияет на состояние зубов и кожи, но и наносит непоправимый вред организму.

5. Чтобы поддерживать в тонусе тело и сохранять здоровье, нужны ежедневные физические нагрузки. Не обязательно до изнеможения заниматься в тренажерном зале. Достаточно выбрать занятие по душе: например, плавание, бег, ходьбу или теннис.

6. Легкий макияж, маникюр и педикюр – обязательный минимум для поддержания ухоженного внешнего вида. Не стоит выходить из дома без укладки, пренебрегать простыми правилами гигиены.

7. Домашние косметические процедуры должны соответствовать возрасту, отвечать потребностям кожи. Маски, скрабы, кремы, лосьоны и тоники нужно использовать регулярно, чтобы получать результат от домашнего ухода.

Уход за собой в возрасте 30+



Фото: allsisters.ru

Золотые правила ухоженной женщины «за 30» – избегать кричащих оттенков в макияже и носить стильные аксессуары. Нужно регулярно обновлять свою стрижку, подкрашивать корни волос.

В уходе за кожей самое главное – не допускать пересыхания и регулярно использовать отшелушивающие средства. Легкий пилинг нужен не только лицу, но и телу. Рекомендуется массировать кожу жесткой мочалкой в душе: процедура поможет обновить верхний слой эпидермиса и активизировать кровообращение. Для ухода за кожей стоп пригодятся питательные кремы с маслами.

Уход за собой в возрасте 40+



Фото: amcenter.com.ua

Чтобы выглядеть ухоженной и стильной женщиной после 40, нужно следить за состоянием кожи рук и лица, использовать только подходящую по возрасту и типу кожи косметику. Уход должен быть многоступенчатым: после умывания наносим тоник, а затем – антивозрастную сыворотку и крем.

Декоративную косметику лучше использовать аккуратно, не увлекаясь темными оттенками, перламутром. Выделив светлым цветом пряди у лица с помощью мелирования, можно визуально улучшить цвет кожи.

В возрасте 40+ важно постоянно контролировать вес. Поддерживать себя в форме поможет дробное питание, ежедневные прогулки по 8-10 тысяч шагов, умеренные занятия спортом.

Уход за собой в возрасте 50+



Фото: mysekret.ru

После 50 для женщины очень важно больше отдыхать, получать положительные эмоции и не подвергать себя стрессу. Нужно внимательно следить за состоянием здоровья и нервной системы. Поскольку негативные переживания ведут к появлению различных болезней, нужно максимально абстрагироваться от отрицательной информации, уделять больше времени любимому хобби, общению с друзьями.

Главное правило ухоженной женщины в возрасте за 50 – окрашивать волосы как можно реже. Дело в том, что после 50 лет меняется структура волос и восстановление после этих процедур происходит медленнее. Кроме того, нужно сократить время пребывания на открытом солнце и в солярии, чтобы избежать углубления морщин и появления пигментных пятен.

Руководствуясь этими принципами, можно оставаться ухоженной и красивой не только в 50-летнем, но и более старшем возрасте.

Фото обложки: takprosto.cc

По материалам сайта syl.ru

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