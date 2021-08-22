Готовы принять 5-10 человек: как Запад готовится к потоку беженцев из Афганистана

Источник материала: ОНТ

За боевыми действиями и политическими интригами в Афганистане случился неурожай. И речь не про опиум – маковые поля как раз за годы американского протектората расцвели пышным цветом. Проблемы с едой. Голод – более чем реальная угроза.

Как следствие – сотни тысяч (возможно, и миллионы) афганцев станут беженцами. И направятся они по проторенной тропе. Запад готовится. То есть европейцы будут защищать себя и только себя. Глава МИД Словении заявил, что его страна готова принять до пяти – нет не тысяч – а человек, которые сотрудничали с международными организациями. Чуть больше великодушия проявила Словакия: спикер ее парламента отметил, что страна готова разместить сразу десять афганцев. И добавил: мол, этого вполне достаточно. И если исходить из этих предпосылок, становится понятно, почему ни политики, ни институты в Европе никак не реагируют на факты жестокости в отношении беженцев в той же Литве. Теперь, к сожалению, это норма, которую по понятным причинам не прописали в законах, но которая сегодня ломает судьбы тех, кто стремится в Европу за лучшей долей.

Это не аэропорт Кабула, в котором разбит лагерь для тех, кто хочет покинуть Афганистан, захваченный талибами. На видео – афганцы, которые бегут от войны. В Германию, Францию. На пути у них встала Польша. 32 беженца смогли попасть на территорию этой страны. Но людей задержали, привезли на границу с Беларусью и под угрозой оружием вытолкнули на нейтральную полосу. О ситуации стало известно прессе и правозащитным организациям. Однако польские пограничники жестко блокируют попытки подойти к беженцам, помочь или же просто поговорить с журналистами. Доходило до того, что польские общественники, а они остаются на месте, перебрасывали свертки с продуктами через головы силовиков.

На нейтральной полосе афганцы уже пятые сутки. Ранее в Германии, куда они направляются, заявили, что готовы принять 10 тысяч беженцев из Афганистана. Но, вероятно, не этих людей. Из охваченного войной Афганистана, где проходят чистки и убийства, потоки беженцев будут только расти. Мы уже видели, как к переселенцам относятся в некоторых странах. Жестокость и нарушение прав человека – это не только про поляков. В понедельник литовские силовики избили граждан Кубы и Индии, после чего вытолкали их на нейтральную полосу. У всех – травмы и открытые раны. А во вторник мигранты подняли бунт в одном из литовских лагерей. Беженцы, которые устали от беззакония, разобрали забор – металл не выдержал такого напора. Люди в жутких санитарных условиях: голодные, под открытым небом, подверженные инфекциям. На видео заметны обездвиженные тела. Это позволяет судить о том, что некоторые находятся без сознания.

С 2008 года европейские страны обработали более 600 тысяч прошений афганцев о предоставлении убежища. Почти половине отказали. 70 тысяч выслали на родину. Выехать из страны сейчас захочет куда больше. С американцами в Афганистане сотрудничали по меньшей мере 300 тысяч человек. Если они не смогут выехать, то возникает реальная угроза их жизням.

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