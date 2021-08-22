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Математика для родителей: как белорусы собирают детей в школу и в какие суммы это обходится?

22.08.2021 22:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Математика для родителей: как белорусы собирают детей в школу и в какие суммы это обходится?

В эти дни августа вспоминают о школе. Не за горами 1 сентября и новый целый год уроков, домашних заданий, радости и переживаний (куда без них).  Но это чуть позже, а пока задачка для родителей: одеть, собрать портфель, настроиться, одним словом. 


МИНСК

Сборы маленькой Варвары в школу дело не одного часа. Второклашка уже сама решает, какой ручкой лучше писать сочинения и какими заколками украсить прическу. Мама уверена: школьный ассортимент должен вдохновлять. Миссия родителей – обеспечить процесс познания всем необходимым.

Елена Василенко: «Я думаю, рублей в 300 можно уложиться, если форму подобрать, рюкзак и канцелярию. Обязательно мини-эксперта берем, потому что важно, чтобы все было красиво, модно. Подходило».

В преддверие нового учебного сезона в стране открылись более 400 школьных базаров и ярмарок. В столице многие для покупок выбирают универмаги, где также есть все для учебы. Да и еще и со скидкой. Больше 97% – товары под маркой «сделано в Беларуси». Ассортимент самый широкий. Одних только ранцев больше 100 моделей, на любой вкус и цвет.  

На канцелярские принадлежности уйдет примерно от 35 до 216 рублей. А чтобы сократить лишние траты, есть небольшой лайфхак. Иметь при себе четкий список покупок и от него не отступать. Насколько это удается родителям с детьми, вопрос индивидуальный. 

ГОМЕЛЬ

Тетради, ручки, карандаши, краски, альбомы, цветная бумага, пластилин. Провели опрос – оптимальный набор школьных принадлежностей обойдется родителям в сумму от 30 до 120 рублей.

Торговые организации предлагают воспользоваться программой рассрочек. Также действуют специальные акции – покупатели могут рассчитывать на скидки от 5 до 30 процентов. Все – за счет небольшой торговой надбавки, которую применяют при формировании цен на товары школьного ассортимента. 

В Гомельской области – 250 школьных базаров. Под торговлю выделили специальные площадки, в этом году – много новых локаций. Также для удобства покупателей в торговых центрах открыты так называемые «Уголки школьника». Работать они будут до 9 сентября, так что время у родителей еще есть. 

В этом году больше десяти предприятий «Беллегпрома» изготовили для школьников новую форму. Больше половины – новинки сезона. Для девочек пошили короткие штаны – кюлоты, нашли новые цветовые решения, а еще совместили трикотаж и шерсть. 

Почти 50 тысяч изделий для школьников в торговые сети страны поставила Бобруйская «Славянка». Предприятие славится качественной формой для учащихся, и каждый сезон здесь стараются удивить покупателя.  Материалы для костюмов не мнутся. Широкая гамма цветов и размеров. 

Теймураз Бочоришвили, директор швейной фабрики «Славянка» (г. Бобруйск): «Если третьеклассник приходит 48-го размера, мы никому не отказываем, приходят родители вот с нестандартными детьми – помогите. И мы помогаем, индивидуально шьем. Мы понимаем, что 1 сентября все дети должны быть нарядными и идти в школу».

В среднем на костюм делового стиля придется потратить от 52 до 348 рублей. Для многодетных предусмотрена материальная помощь – чуть больше 81 рубля на одного ребенка получат 100 тысяч семей. Плюс помощь благотворителей. Необходимую экипировку к школе только в одном столичном районе получат более ста детей.

Отправиться на шопинг к школе в столицу или регионы, выбор родителя. Цены на канцелярские товары и форму практически не отличаются. За тем, чтобы сборы не ударили по карману, позаботился МАРТ (министерство по антимонопольному регулированию). А отечественный производитель сделал так, чтобы у школьников был большой выбор необходимых товаров. Приобрести их можно в универмагах, специализированных магазинах и школьных базарах, как минимум до 1 сентября.

 

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В эти дни августа вспоминают о школе. Не за горами 1 сентября и новый целый год уроков, домашних заданий, радости и переживаний (куда без них).  Но это чуть позже, а...
 
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