«АрМИ-2021»: как проходят Армейские международные игры и чем они отличаются от предыдущих?

Источник материала: ОНТ

Стартовали Армейские международные игры «АрМИ». Это почти Олимпиада в камуфляжном стиле. Она выросла из одной дисциплины, которая уже стала классикой – «Танковый биатлон». Здесь Беларусь традиционно среди фаворитов. На подмосковном полигоне Алабино уже все готово для старта. Всего участвуют 43 страны. Соревнования пройдут в 11 государствах. Мы принимаем сразу три конкурса. Это «Полярная звезда» – соревнования подразделений специального назначения. «Уверенный прием» должны показать связисты. И, наконец, на полигоне под Брестом организован «Снайперский рубеж».





Официальная церемония открытия Армейских международных игр – это всегда красиво и торжественно, по традиции проходит в символическом месте – на земле Брестской крепости. На площадь церемониалов команды вышли с флагами своих стран, построение, вынос знамени. Руководство Вооруженных Сил и военные атташе возложили цветы к Вечному огню и почтили погибших здесь героев минутой молчания.

Со сцены не раз звучало: Армейские международные игры – не про войну и политику, соревнования носят исключительно мирный характер.

На армейские игры страны отправляют своих лучших военных. К примеру, в этом году на «Снайперский рубеж» выйдут исключительно профессионалы, они будут выступать с личным оружием, сложнее и задания для стрелков. Команды провели жеребьевку, успели пристреляться и познакомиться с местностью. Это особенно актуально для снайперов, когда даже направление ветра имеет значение.

Соревнование «Полярная звезда» включает командную стрельбу, парашютное десантирование, бег с нагрузкой. В этом году соперников будет вдвое больше. Еще один конкурс «Уверенный прием» Беларусь проводит во второй раз, соревнования связистов пройдут на территории Минского гарнизона, впервые за медали поборются девушки.

Принимать международные соревнования такого уровня – это престижно, но и вдвойне ответственно, гости знакомятся со страной, обмениваются опытом и устанавливают дружеские связи. Военные будут жить в полевом лагере, он расположен на территории полигона. Палатки, кухня, баня, есть возможность отдохнуть, позаниматься спортом. Завтра первый старт. В прошлом году наши ребята во всех домашних конкурсах показали блестящий результат, какими будут итоги этих игр, сложно предугадать, но мы, конечно, будем болеть за наших.

Помимо белорусских полигонов конкурсы АрМИ принимают десять стран. Больше всего состязательных площадок в России. Активные сражения за награды там тоже еще не начались. До понедельника время тренировок.

Утро у участников Армейских международных игр редко начинается с кофе. Чаще – с грязи, пыли, запаха пороха и, как сегодня, дождя. Ярким баталиям предшествует приемка техники, обязательный сейчас карантин. И каждая минута на полигонах для тренировок. Сейчас – уникальная возможность увидеть так называемый бэкстейдж главного и самого зрелищного конкурса военной Олимпиады – «Танкового биатлона». На полигоне Алабино – пристрелка. Для половины белорусской сборной и для всей нашей техники – танков Т-72Б3 – это премьерное свидание с подмосковными огневыми рубежами.

У стоп-линии, откуда ведется стрельба, все четыре машины нашей сборной. Три из них пройдут этапы индивидуальной гонки, один – запасной. Все в желтом, таковы результаты жеребьевки. Пристрелка – это единственная возможность проверить все рабочие системы танка и привести оружие к нормальному бою. На все – пять снарядов и почти сотня патронов для зенитного и танкового пулеметов. Мишени – на расстоянии от пятисот метров до километра. Именно верный настрой пушки – один из оберегов от штрафных кругов на трассе.

Традиционно белорусы будут выступать на собственных машинах. Наши железные лыжи преодолели 700 километров до Алабино. Правда, не своим ходом. Их очень аккуратно доставили на эшелоне. После дороги техника прошла предстартовую подготовку. Все системы готовы к танковой гонке героев. Это как раз тот случай, когда своя рубашка ближе к телу. Именно собственные машины вывезли нашу сборную с финальным серебром «Танкового биатлона» в позапрошлом году, с бронзой – в прошлом и три года назад. Те, кто тогда преодолевал эскарпы и брод на пути к победе, и сейчас тоже в строю в своих танковых бригадах. Готовятся к не менее важному старту: уходят на маневры учений «Запад-2021», но болеть за своих обязательно будут. Подсказывают, как настроиться и обойти острые углы.

На первый старт белорусы выйдут во вторник вместе с командами Азербайджана, Казахстана и Сербии. Высшая лига, а здесь еще сборные России, Китая, Венесуэлы, Вьетнама, Монголии, Сирии и Узбекистана, – в первом этапе «Индивидуальной гонки» определят восемь самых быстрых и метких экипажа. Они и въедут в полуфинальную и финальную «Эстафету». Кто-то уже делает прогнозы. Ожидаемо, ставят и на белорусов. А вот попавшим на полигоны Алабино военным топографам любые прогнозы сделать еще трудно. Конкурс «Меридиан» – впервые в программе военной Олимпиады. Пока на тренировках многие не выкладываются в полную силу. Такая стратегия – ввести в заблуждение противника.

Иран, Вьетнам, Лаос и Китай – вот так грешат. На все сто даже на тренировках – лишь белорусы и россияне. Говорят, конкурсная площадка обязывает – это копия взятого в 45-м Рейхстага. А здесь наши не сдаются. Может, после состязаний на этих стенах и напишут легендарное: «Кратчайший путь в Москву через Берлин». Но пока ищут дороги только по картам. Еще проходят полосу препятствий, стреляют и даже собирают пазлы: условную местность целиком из 32-х разрозненных схематичных обрывков. Головоломка для гражданских, обычная работа – для топографов.

Официальный старт Армейским международным играм будет дан в понедельник, 23 августа. Здесь, в Алабино, все начнется с первого заезда высшей лиги «Танкового биатлона». Белорусы выйдут на лыжню во вторник. Но свое выступление начнут уже на открытии стальных гонок. Причем очень оригинально – с артистами Имперского русского балета на броне. Номер ставит легендарный Гедеминас Таранда. Это пока держат в секрете. Конечно, не для зрителей ОНТ. Эксклюзивные кадры с репетиции прямо из бокса парка боевых машин.

В борьбу вступят более 280 команд из 43 государств. Две недели за успехами белорусских военных можно будет следить и в эфире нашего телеканала, и по интернет-трансляциям на сайте АрРМИ. Кстати, из десяти мировых рекордов, установленных иностранными командами, три принадлежит именно Беларуси. Ждем еще.

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