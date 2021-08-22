Из чего на самом деле делают лапшу быстрого приготовления? Шокирующие факты!

Источник материала: ОНТ

Лапша быстрого приготовления невероятно популярна среди студентов или работающих людей, у которых нет лишнего времени на обеденный перерыв. Вокруг этого продукта существует множество страшных мифов, согласно которым частое его употребление способно навредить пищеварительной системе.



Фото: foodandhealth.ru

На самом деле это обычная лапша, которая изготовлена из пшеничной хлебопекарной муки, с той лишь разницей, что она предварительно была сварена и высушена. Иногда при изготовлении такой лапши используют гречневую или рисовую муку. Некоторые производители добавляют в тесто натуральные загустители, например, крахмал или гуаровую камедь. В каждой стране есть свой рецепт приготовления быстрой лапши, но в большинстве случаев отличия прослеживаются в отдельных нюансах, а не в основном рецепте.

Особенности продукта



Фото: kurilkaeao.com

Пожалуй, самый главный вопрос, который беспокоит обывателей, это почему нельзя варить лапшу быстрого приготовления? Дело в том, что продукт изначально уже является сваренным. Только не стоит представлять себе огромные кастрюли на заводе с кипящей в них водой. Для производства быстрой лапши используется метод обработки сырья горячим паром, что предотвращает разложение продукта на мелкие частицы.

Лапша быстрого приготовления может довольно долго храниться. Секрет заключается в том, что из нее во время готовки испаряется влага. Один из самых распространенных методов обработки продукта – это сушка в кипящем растительном масле, что позволяет сократить уровень влаги примерно до пяти процентов.

После всех вышеописанных действий полученную лапшу формируют в брикеты и упаковывают. Когда потребитель приобретает продукт, ему не нужно мучиться с приготовлением, а достаточно лишь залить лапшу горячей водой и подождать пару минут.

Коварные пакетики

Если с самой лапшой последователи здорового образа жизни еще как-то могут свыкнуться, то вот с порошками и соусами в пакетиках никогда, ведь там сплошная химия! На самом деле наполнение этих пакетиков в большинстве случаев является натуральным: это может быть растительное масло, различные соусы, специи, высушенные овощи, мясо и даже рыба. Конечно, встречаются и усилители вкуса, например, E621.

Пусть вас не пугает упоминание усилителя вкуса, ведь тот же самый глутамат натрия можно встретить в грибах, помидорах и других продуктах, где он образовался совершенно естественным путем. Если говорить о химической составляющей, то глутамат натрия представляет собой соль глутаминовой кислоты, которая была открыта в Японии более века назад. Эта пищевая добавка, согласно результатам исследований ВОЗ, является абсолютно безопасной для человеческого здоровья.

Есть или не есть?



Фото: sport24.ru

Ответ на этот вопрос довольно неоднозначен. Если у вас нет времени приготовить полноценное блюдо, которое будет содержать необходимые вашему организму вещества, то перекусить на скорую руку лапшой быстрого приготовления можно. Однако не стоит превращать этот продукт в основу вашего меню, иначе ваш организм не только не будет получать необходимых ему веществ, но также может страдать от переизбытка соли, которая содержится в приправе.

Фото обложки: 1000.menu

По материалам сайта e1.ru

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