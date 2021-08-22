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Из чего на самом деле делают лапшу быстрого приготовления? Шокирующие факты!
Источник материала: ОНТ
Лапша быстрого приготовления невероятно популярна среди студентов или работающих людей, у которых нет лишнего времени на обеденный перерыв. Вокруг этого продукта существует множество страшных мифов, согласно которым частое его употребление способно навредить пищеварительной системе.
На самом деле это обычная лапша, которая изготовлена из пшеничной хлебопекарной муки, с той лишь разницей, что она предварительно была сварена и высушена. Иногда при изготовлении такой лапши используют гречневую или рисовую муку. Некоторые производители добавляют в тесто натуральные загустители, например, крахмал или гуаровую камедь. В каждой стране есть свой рецепт приготовления быстрой лапши, но в большинстве случаев отличия прослеживаются в отдельных нюансах, а не в основном рецепте.
Особенности продукта
Пожалуй, самый главный вопрос, который беспокоит обывателей, это почему нельзя варить лапшу быстрого приготовления? Дело в том, что продукт изначально уже является сваренным. Только не стоит представлять себе огромные кастрюли на заводе с кипящей в них водой. Для производства быстрой лапши используется метод обработки сырья горячим паром, что предотвращает разложение продукта на мелкие частицы.
Лапша быстрого приготовления может довольно долго храниться. Секрет заключается в том, что из нее во время готовки испаряется влага. Один из самых распространенных методов обработки продукта – это сушка в кипящем растительном масле, что позволяет сократить уровень влаги примерно до пяти процентов.
После всех вышеописанных действий полученную лапшу формируют в брикеты и упаковывают. Когда потребитель приобретает продукт, ему не нужно мучиться с приготовлением, а достаточно лишь залить лапшу горячей водой и подождать пару минут.
Коварные пакетики
Если с самой лапшой последователи здорового образа жизни еще как-то могут свыкнуться, то вот с порошками и соусами в пакетиках никогда, ведь там сплошная химия! На самом деле наполнение этих пакетиков в большинстве случаев является натуральным: это может быть растительное масло, различные соусы, специи, высушенные овощи, мясо и даже рыба. Конечно, встречаются и усилители вкуса, например, E621.
Пусть вас не пугает упоминание усилителя вкуса, ведь тот же самый глутамат натрия можно встретить в грибах, помидорах и других продуктах, где он образовался совершенно естественным путем. Если говорить о химической составляющей, то глутамат натрия представляет собой соль глутаминовой кислоты, которая была открыта в Японии более века назад. Эта пищевая добавка, согласно результатам исследований ВОЗ, является абсолютно безопасной для человеческого здоровья.
Есть или не есть?
Ответ на этот вопрос довольно неоднозначен. Если у вас нет времени приготовить полноценное блюдо, которое будет содержать необходимые вашему организму вещества, то перекусить на скорую руку лапшой быстрого приготовления можно. Однако не стоит превращать этот продукт в основу вашего меню, иначе ваш организм не только не будет получать необходимых ему веществ, но также может страдать от переизбытка соли, которая содержится в приправе.
Фото обложки: 1000.menu
По материалам сайта
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Лапша быстрого приготовления невероятно популярна среди студентов или работающих людей, у которых нет лишнего времени на обеденный перерыв. Вокруг этого продукта...
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