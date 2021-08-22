Августовский путч 1991 года. Как важнейшее геополитическое событие изменило мир?

Источник материала: ОНТ

Ровно 30 лет назад в августе 91-го произошли события, которые изменили ход истории огромной страны и во многом повлияли на нас сегодняшних. «Государственный комитет по чрезвычайному положению» – в таком звучании мало что скажет. Но вот эти четыре буквы – ГКЧП – для тех, кто жил в то время, вызывают целую бурю воспоминаний и чувств. Они звучат почти так же напряженно как, например, аббревиатуры ВОВ и ЧАЭС. А еще именно тогда великий балет Петра Чайковского узнали все, а не только ценители. Прильнув к экранам, многомиллионная страна пыталась расшифровать это послание. Хотя все уже понимали, что ничего хорошего эти четыре белых лебедя не принесут.





Показ «Лебединого озера» в Советском Союзе всегда был верным признаком серьезных политических событий. Умерли Брежнев, Андропов, Черненко – балет на экране. И поэтому утро понедельника 19 августа вся большая страна встретит с тревогой. Кто умер – главный вопрос. Ответ шокирует через несколько дней – умер Советский Союз.

Особо внимательные зрители еще будут верить в лучшее – ведь «Лебединое озеро» есть в программе телепередач – вот оно, стоит в вечернем показе! Но надежды будут похоронены под гусеницами танков, которые в 7 утра войдут в Москву.

«Постановление №1 Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР. В целях защиты важных жизненных интересов народов и граждан…»

Из этого сухого сообщения страна и узнает аббревиатуру ГКЧП. Расшифрует. Сначала не поймет, позже – ужаснется. Объявлено чрезвычайное положение. А у руля – восемь высокопоставленных должных лиц, которые самопровозгласят себя властью.

Янаев с трясущимися руками не врет в одном: страна действительно в упадке. Штормит Прибалтику, полыхает Кавказ – политическая система рушится. Экономика тоже на дне. Тотальный дефицит в магазинах, обесценивание денег – все это бьет по простым людям. После войны Советскому Союзу еще никогда не было так плохо.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ: «Все стало расползаться. Потому что этот, прежде всего, духовный, идеологический кризис поразил общество изнутри. И дело не только в том, что ввели талоны, возник всеобщий дефицит, невозможно было что-то купить. Не только в этом. И это бы преодолели! Если бы была вера, если бы понимали, ради чего это стоит делать. Но уже никто в это не верил. И это единство страны стало разрушаться».

К концу 80-х в стране действительно была напряженная обстановка. Первый шаг: Литва, Латвия и Эстония принимают Декларации о своем суверенитете – читай: теперь Москва нам не указ. Горбачев своим же Указом Президента СССР это отменяет, но эти решения…

Николай Смехович, заведующий Центром истории Беларуси конца 20 – начала 21 вв. Национальной академии наук Беларуси: «Они не выполнялись никем. Они просто показали недееспособность президента Советского государства. Ведь если его решения не выполняются, в ситуации возникает безвластие. И вот это было одной из причин, побудившей часть деятелей высшего политического руководства СССР к созданию ГКЧП».

Коммунисты из ГКЧП стремились удержать власть, падающую из рук Горбачева. Того же хотел и Ельцин, который стремительно набирал популярность. Эти две фигуры и станут главными героями советского заката.

Политическая драка между Ельциным и Горбачевым словно шахматная партия. Дебют игры был в 80-х – игроки присматриваются. В 90-м партия перешла в миттельшпиль – атаки и контратаки, соперничество за голоса народа. Горбачев постепенно терял позиции одну за другой, упорствовал, но это было цугцвангом. Каждый его ход лишь ухудшал собственные позиции. Но весной 91-го президент СССР делает «соскок», по шахматному – спасение в сложной ситуации. Он зовет в Ново-Огарево глав девяти республик, где рождается проект, как сейчас бы его назвали, «СССР 2.0». Вместо Союза Советских Социалистических – Союз суверенных.

Николай Смехович, заведующий Центром истории Беларуси конца 20 – начала 21 вв. Национальной академии наук Беларуси: «Дата парафирования была назначена на 20 августа 91-го года. Но возникла большая проблема с парафированием, потому что создание нового союзного государства в форме Союза суверенных государств, возникает вопрос: какая политическая сила будет руководить в этом государстве и в союзных республиках?»

Это понимали и Ельцин, и Горбачев. У каждого были свои планы. Но в патовой ситуации оказалась верхушка партии. И ГКЧП. За день до парафирования документа, 19 августа, и начнется очень стремительный эндшпиль. Эти три дня вся страна живет в оцепенении. Чем все разрешится? И разрешится ли? Горбачев изолирован на даче, Ельцин взбирается на танк. ГКЧП вроде и удерживает власть, но все шатается. Шатается очень сильно. Гибнут люди.

Один из трех погибших защитников «Белого дома» – моряк-балтиец Владимир Усов – будет связан с Беларусью. Его отца – контр-адмирала – переведут по службе из Магадана в Пинск. Володя, единственный сын у родителей, будет учиться рядом, в Столинском сельскохозяйственном техникуме. Там до сих пор сохранились экзаменационные ведомости. И последнее письмо отца в техникум, в котором он рассказывает, каким был его сын.

За тремя августовскими днями в Москве с тревогой наблюдают из союзных республик. Как быть? Как реагировать? Большинство занимают выжидательную позицию. Это привычка: как Москва решит, так и будет. Утром 21 августа члены ГКЧП летят к Горбачеву в Крым – у них последняя надежда на него, но поздно. Войска покидают Москву. Янаева задержат прямо в Кремле, остальных – на аэродроме. Но даже после этого белорусское партийное руководство не будет спешить с заявлениями или декларациями. А вот в парламенте все будет по-другому. Статья в «Народной газете» говорит сама за себя.

Возможно, это прозвучало категорично, но время определило именно эту фразу. Эта шахматная партия коммунистами была проиграна. И причины поражения нужно искать в них самих.

Августовский путч – пожалуй, важнейшее геополитическое событие второй половины 20-го века. На всей планете. Переформатированы страны, народы, люди, отношения. Никто и сейчас, спустя 30 лет, не скажет, какова цена всему этому. Это был очень важный урок истории. Но даже до сих пор экзамен по этому предмету сдают не все.

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