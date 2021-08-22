С чем нельзя пить кофе? На это точно стоит обратить внимание!

Источник материала: ОНТ

Вы никогда не задумывались, как привычка разбавлять кофе молоком может отразиться на вас? Далее вы узнаете, от чего необходимо отказаться при употреблении кофе, чтобы не нанести вреда своему здоровью.



Фото: torrefacto.ru

Прием пищи одновременно с кофе способен значительно замедлить процесс переваривания еды, тем самым уменьшив количество усваиваемых организмом питательных веществ и витаминов. Во избежание этого необходимо максимально ограничить определенные продукты во время употребления кофе.

С какими продуктами нельзя сочетать кофе?

1. Богатые кальцием продукты



Фото: m.lovetalk.ru

Если вы не можете обходиться без чашечки бодрящего кофе с утра, постарайтесь исключить из своего рациона продукты, содержащие кальций. В особенности различные молочные продукты. При употреблении кофе кальций начинает более активно выходить с мочой, не успевая усваиваться организмом. Здоровым людям это не доставит особых проблем, однако тем, у кого наблюдается дефицит кальция, может довольно сильно навредить.

Для обеспечения своего организма достаточным количеством кальция рекомендуется не употреблять больше пары чашек кофе в день.

2. Богатые цинком продукты



Фото: autogear.ru

https://autogear.ru/article/423/465/produktyi-bogatyie-tsinkom-tablitsa-spisok-norma-potrebleniya-retseptyi-i-sovetyi-po-prigotovleniyu/

Дело в том, что кофе содержит большое количество дубильных веществ. Он создает крепкие связи с минералами, и организму крайне затруднительно с ними справиться. Таким образом, употребление кофе вместе с цинкосодержащими продуктами может привести к полному отсутствию данного элемента. Он будет поступать в организм, но тут же выводиться из него естественным путем.

3. Продукты, содержащие в себе большое количество железа



Фото: fitseven.ru

Железо может усваиваться нашим организмом лишь в двух видах: гемовом и негемовом. Первый вариант мы получаем исключительно из мяса животных, второй – при употреблении различных растительных продуктов.

Именно поэтому вегетарианцы часто страдают от недостатка гемового железа. А те люди, которые еще и любят выпить несколько чашек кофе, страдают от недостатка негемового железа, это также связано с содержащимися в кофе дубильными веществами.

Если у вас проблемы с усвоением данного элемента, необходимо отказаться от одновременного употребления с кофе богатых железом продуктов. Не сочетайте с напитком следующие продукты питания: чечевицу, орехи, нут, тофу и другие продукты, содержащие сою.

Фото обложки: bean-roast.ru

По материалам сайта cosmo.com.ua

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