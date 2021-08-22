Почему Польша недовольна Латушко и как Тихановская изменила политическую риторику? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Чтобы оставить свои руки чистыми, в мире давно придумали простой способ. Надо, чтобы марали их другие. Мы увидели примеры год назад. Когда пытались обрушить заводы и даже целые отрасли силами тех, кто там трудится. Не получилось. Как будто в наказание рабочим завели санкционную машину. Ну, а чтобы хоть как-то протиснуть финансовую гильотину сквозь международные институты, нашли тех из белорусов, кто изобразит, что все белорусское общество только и ждет санкций животворящих. То, как выборочно Запад использует санкции, в очередной раз показывает, из чего сделаны все их стандарты. Они резиновые. Но мы в курсе. И, кстати, с сентября в Беларуси вырастут пенсии. Когда они уже поймут, что эту страну не победить? Афганский хаос, миграционная истерика Литвы… В этой коллекции мог оказаться и белорусский блицкриг.





160 с чем-то лет назад один умный бородач, кстати, совсем не талиб, сказал: «Совокупность производственных отношений составляет экономическую структуру общества. Реальный базис. На котором возвышается политическая надстройка». Цитата намеренно неполная. Но. Это все для того, чтобы потом всем стало понятно, если кто вдруг еще не… Что за любым политпроцессом – возможно и необходимо видеть именно ее. Э-ко-но-ми-ку! И тогда многое становится очевидным. Причем вне зависимости от того, где идут события конкретного эпизода сериала под названием «новости».

И за примерами очевидного далеко ходить не надо. Да и не буду. Буду сразу к сути. А суть такова. Если политическая конъюнктура заставляет кого-то делать совсем уж мутные вещи, то… ищи экономику! И от политики – ее ОТЛИЧАЙ. Так сказать, не путай базис… с надстройкой, размером с палец. Да и в остальном в корень зри!

Свежайший пример. Тут в телеграм-канале коллеги Игоря Тура проскочил инсайд, что Польша недовольна господином Латушко. И сейчас будет бомба, я понимаю Варшаву. Только послушайте, как экс-дипломат меняет риторику в зависимости от аудитории… Хотя тут, конечно, не экономика влияет на политику. Все проще. Просто господину Латушко очень нужны денежные средства. Вот он и говорит то, что продается. Это не экономика, не политика – это другое, мы понимаем.

Или взять наоборот, давешнее громкое заявление госпожи Тихановской. «Я не считаю необходимыми экономические санкции против Беларуси. Потому что даже если они и позволят оказать давление на власти, они в то же время окажутся тяжелым бременем для населения», передавал «Евроньюс»! Ну, то есть в сентябре того года передавал. А сейчас в ее уста вкладывают уже совсем другие слова, где население вообще не фигурирует. Теперь госпожа Тихановская в СМИ подчеркивает «значимость западных санкций против режима в Беларуси». Политика не поменяли, а политика поменялась. Вот и вышел знатный фейк. Тогда или сейчас… но НЕ ЭТО же важно!

А что важно? Важно, что обрушить нашу надстройку у серьезных внешних игроков, и это НЕ госпожа Тихановская, в прошлом году – уже точно не получилось. Да и хотели ли они эту трубу рушить или только пошатать, тоже вопрос дебатный.

А вот бурить фундамент в доме конкурента… это ЛЮБОЙ игрок на рынке – всегда-пожалуйста. И если для этого надо заставить условного «политика Т» издавать ртом протяжные звуки поезда, что устал от ржавого здравомыслия рельсов. Ну, так для этого «говорящие головы» и существуют! Особенно, когда они за пределами своей страны существуют. И существуют, что самое характерное, на средства других стран.

И уже этого достаточно, чтобы понять, что к нашей внутренней политике, к поиску диалога, к поиску выхода из ситуации, устроенной внешними силами, вот к этому вот всему… происходящее в коридорах в Литве, в Польше и в США – отношения не имеет. А к экономике – очень даже может. Ну, не нужна ИМ ТАМ сильная экономика у НАС ЗДЕСЬ. И вот из экономических чаяний и нужд ЧУЖИХ стран штабы в Польше или Литве, например, трижды заявляли о всеобщей забастовке в Беларуси – а ее тут нет и не было! Фейк? Ну, да! Но этим – можно. Они ж не самостоятельные игроки. Куда сказали, в ту сторону и воюют. Разбедокурить народ на рабочих местах – старались? Как могли. А вот заставить народ рабочие места покинуть – не получилось. Как это модно говорить, от слова «совсем». Как говорится, экономика отдельно, политиканы отдельно.

Или вот знаменитое предсказание неТУТошних «экспертов» про «10 рублей за доллар». Впервые телеграм-каналы озвучили его в августе прошлого года. Потом в январе этого. Пытались ситуацию качнуть, чтоб политический бонус был… И вот снова август. Очередной от них фейк! А все потому, что это не экономисты же заявляли. А очередные «игроки в политику». Которые с самого начала были игрушками в чужих руках. Ну и заигрались.

И наконец, самое главное – желание краха белорусской экономике. Об этом вообще ТАМ все говорили. А ТУТ трехпроцентный рост. И это на фоне НЕ обвалившегося рубля, хотя хотели, НЕ состоявшихся страйков, хотя пытались, и санкций. Которые сильно выпрашивали. Так что у говорящих за рубежом голов – 103-процентный фейк получился! Потому что они – это не про экономику. Правда, и не про политику.

Как и последнее заявление госпожи Тихановской в Твиттере. То самое, где она просит МВФ не выдавать кредитов. Которые МВФ собирается направить на борьбу с последствиями ковида. Заяви такое политик – это был бы конец его карьеры. Заяви такое экономист – его бы вовсе не поняли. Но если ты не политик, не экономист, а только лишь кушаешь печеньки и попиваешь сок у себя на квартале, тогда можно заявлять, что угодно, кому угодно грозить. Но все без толку. И тут ты не решаешь, и там решают за тебя.

А у себя здесь, раз мы сначала короткую цитату из Маркса взяли, сейчас давайте возьмем и… дополним. Итак, «экономика – это базис. Политика – это надстройка. А фейковая политика – это нечто, оторванное от реальности и не имеющее отношения ни к первому, ни ко второму».

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