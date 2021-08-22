Представители этих 5 знаков зодиака всегда «при деньгах»

Источник материала: ОНТ

Финансы поют романсы далеко не у всех представителей зодиакального круга. К некоторым из них деньги буквально сами идут в руки. Кто же эти финансовые везунчики и в чем их секрет?

Упорство и труд деньги принесут – это девиз Тельцов. Секрет их успеха – в трудолюбии, выносливости и настойчивости. Многие представители этого знака к своему 30-летию зарабатывают первый миллион. Некоторые астрологи и вовсе называют Тельцов «предпринимателями по духу»: они любят и умеют рисковать в финансовых делах, и этот риск почти всегда оправдан.

Удача в денежных вопросах благоволит и Рыбам. В любом деле, связанном с деньгами, их ждет успех, представители этого знака частенько входят в первую десятку Forbes. Чем бы они ни занимались, их ждет победа.

Коммуникабельность – вот тайное оружие Девы в погоне за финансовым благополучием. Люди, рожденные под этим созвездием, – жизнерадостные и общительные, всегда знают, где и в какой момент оказаться, чтобы стать обеспеченными. Кроме того, все Девы обладают поистине железной хваткой, они не строят воздушных замков и не витают в облаках, но уверенно идут к своей цели.

Водолеи добиваются успеха, полагаясь на интуицию, они, как и Девы, чувствуют удачный момент и немедленно им пользуются. Представители этого знака зодиака – прагматичны и дисциплинированы, за что фортуна их и награждает.

Скорпионы известны своей любовью к красивой жизни и достатку, поэтому они предпочитают не тратить, а копить. Среди них редко встретишь отчаянного транжиру, чаще это бережливые, но ни в коем случае не скупые люди.

По материалам портала mk.ru

Фото: Pixabay

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