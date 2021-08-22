Уход США из Афганистана и захват власти талибами: как на Западе оценивают действия Америки и что пишут мировые СМИ?

Источник материала: ОНТ

Афганистан. 20 лет назад в него вошли люди с целой «охапкой» универсальных обещаний. Спустя два десятилетия – улетают, разметая на взлетной полосе тех, кто верил все эти годы. Тех, кто не мог пережить ужаса ожидающих перспектив и готов бежать даже на стойках шасси. Трагично. Кадры человеческого тела у фюзеляжа летящего самолета – страшный символ. На это больно смотреть. Но это надо замечать. Такой образ правдивее тысяч слов рассказывает о том, что драма в Кабуле – это не только про Афганистан.

Это видео снял человек, которому удалось закрепиться на улетающем из Кабула самолете. И люди, как видно, воодушевлены тем, что они все же смогли спастись от талибов. Но трагедия в том, что жить им осталось считанные секунды. Через мгновение кто-то упадет с высоты, а кто-то удержится, но тело человека не способно справиться с огромными перегрузками перелета вне салона самолета. Итог один – смерть!

Захват власти движением «Талибан» стал катастрофой и для тысяч самих афганцев, которых США бросили на произвол судьбы, и для американской внешней политики. Да, Белый дом и лично Джо Байден будут пытаться сохранить лицо, утверждая, что иного выхода не было, что они свою 20-летнюю миссию завершили успешно. Но в это уже никто не верит. Потому что неубедительно от слова «совсем».

Джозеф Байден, президент США: «Политические лидеры Афганистана сдались и бежали из страны. Афганские военные потерпели крах, иногда даже не пытаясь сражаться. Американские военнослужащие не могут сражаться и погибать в войне, которую афганские силы не хотят вести сами… Спасибо, да защитит Бог наши войска, наших дипломатов и всех американцев, которые служат в опасности».

Вот так, хлопнув не дверью, но папкой, Байден ушел, не ответив ни на один из шквала вопросов, ему адресованных. Да и ретировался уж слишком стремительно, что также было похоже на бегство от журналистов. Переведя стрелки на афганских военных и обвинив их в поражении, президент самой мощной державы даже не вспомнил, что их – афганцев – сначала бросили американцы, которые максимально спешно и совсем без предупреждения решили сказать «Гудбай, Афганистан!».

И всего месяц назад Байден, инициируя отступление, обещал: все будет по-другому, не так как во Вьетнаме. И чего не будет точно – так кадров с вертолетом, который забирает дипломатов с крыши посольства. И вот опять.

Апрельское фото 1975 года из Сайгона. А вот Кабул августа 2021-го. Велика ли разница – вопрос риторический. Уходить по-другому, не бросая союзников, янки, очевидно, не умеют. И объясняя ситуацию, Байден как будто взял урок красноречия у Черномырдина – если кратко: хотели, как лучше – получилось… не знаю, как.

Джозеф Байден, президент США: «Когда ты видишь, как лидер страны, лидер Афганистана просто садится на самолет и убегает, когда ты видишь, как армия, которую мы тренировали, 300 тысяч человек, сдается и бросает все... Это просто произошло. Идея была выйти без хаоса. Я не знаю, как это произошло...»

«Я не знаю, как так получилось» – удивительные слова для лидера страны, которая мнит себя гегемоном, которая считала, что может устанавливать свои правила и порядки в любой точке мира. Но хаос произошел, и это стало позором для США. Поэтому даже союзный Запад в оценках не стесняется.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии: «Картины отчаяния, запечатленные в кабульском аэропорту, постыдны для политиков Запада».

Милош Земан, президент Чехии: «Недоверие к НАТО со стороны ряда стран-членов будет расти после этого опыта, потому что они скажут: если вы потерпели неудачу в Афганистане, где гарантия того, что вы не потерпите неудачу в любой другой критической ситуации?»

Как отметил президент Чехии, главная задача НАТО – борьба с терроризмом, и сейчас она оказалась провалена. Да и в самих США на полную мощность заработала политическая критика в адрес Белого дома.

Это уже бескомпромиссная оценка от недавнего вице-президента США. Майкл Пенс считает, что с этой катастрофой может сравниться лишь иранский кризис с заложниками в американском посольстве, который произошел при Джимми Картере.

Беспощадны на этой неделе и заголовки мировых СМИ. Британская «The Times» отступление назвала «поспешным и унизительным». Ей вторит и «The Guardian», отмечая, что «20-летняя миссия провалена за один день». Издание «Financial Times» рассмотрело в трагедии Афганистана повторение истории. Этот крах отражает не только промахи военных и разведки, но и провал попытки построить за 20 лет стабильное государство. США на это распылили космическую сумму в триллион долларов.

Еще совсем недавно американцы заявляли, что их уход не станет катастрофой. Что защищать порядок в Афганистане остаются 300 тысяч хорошо вооруженных и обученных сотрудников сил безопасности. Из которых 50 тысяч – спецназ. Они должны в случае необходимости сокрушить нерегулярные и плохо организованные силы «Талибана». Но реальность оказалась другой – Кабул просто рисовал «фантомные батальоны», чтобы заставить американцев раскошелиться. А деньги при этом растворялись в карманах коррупционеров.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси: «Что получили в результате? Уничтожение инфраструктуры, уничтожение правительства. За эти годы мы получили наркоторговлю, торговлю человеческими телами, свыше 500 тысяч человек, только по предварительным данным, были убиты. Были убиты бомбардировками США мирные жители. Уничтожено сельское хозяйство, уничтожены все социальные структуры, начиная от пенсий и зарплат. Ничего практически там нет».

Что касается движения «Талибан» (что дословно в переводе с языка пуштунов означает «ученики»), то они действительно учатся и занимаются саморекламой и пиаром. Мы уже не увидим, как радикалы, подобно «игиловцам», жестоко расстреливают неугодных. Наоборот – на камеру это улыбчивые бородатые мужчины, которые прыгают на батуте и катаются на детских машинках, всем своим видом демонстрируя, что война в Афганистане подошла к концу. А если кого-то волнуют права женщин – не проблема: для них будут и школы, и, если уж очень надо, работа. Вот и о последних событиях в новостях рассказывают женщины-ведущие.

Очевидно и однозначно одно: «талибическая» сила – сила, которую сегодня игнорировать невозможно. И они здесь и сейчас открыты для диалога – с Китаем, с Россией, посольства которых тут же взяли под охрану и дипломатам гарантировали безопасность. И даже с западными странами. А значит, скоро наступит (если еще не наступила) фаза торговли и передела сфер влияния в регионе. С талибами будут договариваться, оставив в самом нижнем и самом темном ящике стола тезисы о демократии, выборах и правах женщин. В этом, собственно, и заключается ключевой урок, который стоит вынести из ситуации. Все эти ценности для Запада не ценности, а лишь инструмент давления на оппонентов. К слову, кто-то в США при плохой игре по привычке еще попытался достать универсальную дубину: мол, если талибы не будут соблюдать чьи-то права и свободы – задействуем санкции. Но тут же быстро осекся и стеснительно замолчал. Ведь что значит отключить моджахедов от системы СВИФТ, если они даже с учетом ребрендинга не признают ни долгов, ни процентов.

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