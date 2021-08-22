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Представительница Ямайки почти повторила легендарный рекорд 30-летней давности на этапе Бриллиантовой лиги в США

22.08.2021 22:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представительница Ямайки почти повторила легендарный рекорд 30-летней давности на этапе Бриллиантовой лиги в США

На этапе Бриллиантовой лиги в США едва не был побит рекорд 30-летней давности в беге на сто метров у женщин. 

Представительница Ямайки Элайн Томпсон-Эра показала потрясающий результат. Она преодолела дистанцию за 10,54 секунды. Ей не хватило всего 0,05 секунды, чтобы превзойти достижение легендарной американки Флоренс Гриффит-Джойнер (10,49 секунды).

Отметим, что весь пьедестал, как и на Олимпиаде в Токио, заняли спортсменки из Ямайки. На втором месте – Шелли-Энн Фрайзер-Прайс. На третьей позиции финишировала Шерика Джексон. 

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На этапе Бриллиантовой лиги в США едва не был побит рекорд 30-летней давности в беге на сто метров у женщин.  Представительница Ямайки Элайн Томпсон-Эра показала...
 
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