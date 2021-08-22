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Представительница Ямайки почти повторила легендарный рекорд 30-летней давности на этапе Бриллиантовой лиги в США
Источник материала: ОНТ
На этапе Бриллиантовой лиги в США едва не был побит рекорд 30-летней давности в беге на сто метров у женщин.
Представительница Ямайки Элайн Томпсон-Эра показала потрясающий результат. Она преодолела дистанцию за 10,54 секунды. Ей не хватило всего 0,05 секунды, чтобы превзойти достижение легендарной американки Флоренс Гриффит-Джойнер (10,49 секунды).
Отметим, что весь пьедестал, как и на Олимпиаде в Токио, заняли спортсменки из Ямайки. На втором месте – Шелли-Энн Фрайзер-Прайс. На третьей позиции финишировала Шерика Джексон.
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Представительница Ямайки почти повторила легендарный рекорд 30-летней давности на этапе Бриллиантовой лиги в США
На этапе Бриллиантовой лиги в США едва не был побит рекорд 30-летней давности в беге на сто метров у женщин. Представительница Ямайки Элайн Томпсон-Эра показала...
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