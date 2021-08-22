Владимир Зеленский наградил Ангелу Меркель украинским орденом Свободы

Источник материала: ОНТ

Президент Украины наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель высшим орденом Украины – орденом Свободы – во время ее визита в Киев, сообщает РИА «Новости».

«За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии», – говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Орден Свободы был учрежден для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Фото: president.gov.ua

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