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Экскурс в историю. Сенатор Джо Байден во время войны во Вьетнаме блокировал помощь беженцам
Источник материала: СТВ
1975 год. Президент Форд, равно как сейчас Байден, столкнулся с проблемами, связанными с окончанием войны во Вьетнаме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Результатом стала постыдная и поспешная эвакуация с крыши американского посольства в Сайгоне. Сенатор упивался этим позором и делал все возможное, чтобы использовать его политически против Форда. Тот же самый проблемный сенатор потом заблокировал помощь беженцам. Антикоммунистическим и проамериканским, заметьте.
Что за человек мог противостоять неустанной работе президента Форда, направленной на то, чтобы делать правильные и гуманные дела? Кто захотел поиграть в политику на благополучии невинных людей, которые поддержали Америку в трагической войне во Вьетнаме? Этим сенатором был Джо Байден.
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1975 год. Президент Форд, равно как сейчас Байден, столкнулся с проблемами, связанными с окончанием войны во Вьетнаме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений...
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