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Светлана Тихановская снова обратилась к МВФ. Что она просит на этот раз?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тихановская в Twitter обратилась к МВФ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
А вот Латушко по сути создает белорусский аналог «Талибана». Он призвал своих сторонников присоединиться к BYPOL, который собирает «подпольное народное ополчение». Туда войдут, прежде всего, действующие сотрудники силовых структур. Нужно только заявить о своей готовности бороться с режимом, и все – режиму конец. Видимо, ряды сторонников бывшего посла редеют, коль приходится снова и снова упрашивать людей к каким-то показушным акциям.
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Новости Беларуси. Тихановская в Twitter обратилась к МВФ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ: И снова просит, или даже требует, не выделять...
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