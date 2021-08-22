|
Общая стоимость ресурсов Афганистана – триллион долларов. Грядёт борьба за ископаемые?
Источник материала: СТВ
Обстановка на границе с Афганистаном контролируется, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет. Об этом на неделе заявил Станислав Зась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Генеральный секретарь ОДКБ подчеркнул: приоритет отдается политико-дипломатическим средствам.
Евгений Поболовец, СТВ:
Но это лишь один момент. В Афганистане ведь открыты и месторождения других редкоземельных металлов: кобальт, ниобий, молибден, неодим, цинк, медь, свинец, золото, серебро. Общую стоимость запасов оценивают в триллион долларов. Вот за контроль над этими ресурсами и идет борьба видимая и закулисная. И главные игроки на этом рынке до недавнего времени были США и Китай. Чуть ранее – СССР. Как оно сложится далее, посмотрим. С талибами придется договариваться всем странам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обстановка на границе с Афганистаном контролируется, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет. Об этом на неделе заявил Станислав Зась, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)