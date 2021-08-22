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Общая стоимость ресурсов Афганистана – триллион долларов. Грядёт борьба за ископаемые?

22.08.2021 23:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Обстановка на границе с Афганистаном контролируется, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет. Об этом на неделе заявил Станислав Зась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Генеральный секретарь ОДКБ подчеркнул: приоритет отдается политико-дипломатическим средствам.

Общая стоимость ресурсов Афганистана – триллион долларов. Грядёт борьба за ископаемые?

Евгений Поболовец, СТВ:
Тем временем постепенно проясняются некоторые моменты, откуда у сильных мира сего такой откровенный интерес к Афганистану. Дело, как всегда, не в демократии и правах человека. Эти красивые сказки мы оставим для каких-нибудь развлекательных передач, здесь мы говорим о серьезных вещах. Интересы бизнеса и ресурсы. А они есть в Афганистане. Открытые запасы лития, например, превосходят крупнейшее в мире месторождение Боливии. Сегодня Афганистан уже называют «литиевым Клондайком». Литий нужен для смартфонов, ноутбуков и электромобилей. По прогнозам, через 20 лет спрос на литий вырастет в 40 раз.

Общая стоимость ресурсов Афганистана – триллион долларов. Грядёт борьба за ископаемые?

Но это лишь один момент. В Афганистане ведь открыты и месторождения других редкоземельных металлов: кобальт, ниобий, молибден, неодим, цинк, медь, свинец, золото, серебро. Общую стоимость запасов оценивают в триллион долларов. Вот за контроль над этими ресурсами и идет борьба видимая и закулисная. И главные игроки на этом рынке до недавнего времени были США и Китай. Чуть ранее – СССР. Как оно сложится далее, посмотрим. С талибами придется договариваться всем странам.

 
 
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Обстановка на границе с Афганистаном контролируется, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет. Об этом на неделе заявил Станислав Зась, сообщили в...
 
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