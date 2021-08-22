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Вольфович: западные соседи наращивают боевой потенциал и военную инфраструктуру у границ Беларуси

22.08.2021 23:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обстановка у наших границ действительно напряженная. На неделе очередное подтверждение этому озвучил госсекретарь Совбеза Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Западные соседи наращивают боевой потенциал и военную инфраструктуру у наших границ. Такое заявление сделал Александр Вольфович.

Вольфович: западные соседи наращивают боевой потенциал и военную инфраструктуру у границ Беларуси

Евгений Поболовец, СТВ:
НАТО развернула у границ Беларуси группировку в 10 тысяч человек. Более того, там активно модернизируют аэродромы, военно-морские базы, склады ГСМ, учебные центры и полигоны, строят передовые базы хранения вооружения и техники. Это происходит практически по всему периметру нашей границы. К чему же готовятся наши западные соседи на самом деле? И не напоминает ли это все обстановку в мае 1941-го?

 
 
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Новости Беларуси. Обстановка у наших границ действительно напряженная. На неделе очередное подтверждение этому озвучил госсекретарь Совбеза Беларуси, сообщили в...
 
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