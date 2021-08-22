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Вольфович: западные соседи наращивают боевой потенциал и военную инфраструктуру у границ Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обстановка у наших границ действительно напряженная. На неделе очередное подтверждение этому озвучил госсекретарь Совбеза Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Западные соседи наращивают боевой потенциал и военную инфраструктуру у наших границ. Такое заявление сделал Александр Вольфович.
Евгений Поболовец, СТВ:
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Новости Беларуси. Обстановка у наших границ действительно напряженная. На неделе очередное подтверждение этому озвучил госсекретарь Совбеза Беларуси, сообщили в...
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