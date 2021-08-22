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Алексей Сытенков: заявлять о том, что 12 белорусских пограничников нарушили госграницу, преждевременно и необоснованно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О ситуации с мигрантами на границе Беларуси. К иракцам теперь добавились афганцы, и их направление передвижения уже не Прибалтика, а Польша. Таких историй на минувшей неделе хватало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И не только на границе с Польшей. Свою лепту который раз внесли Литва и Латвия.
Евгений Поболовец, СТВ:
А на этих ночных кадрах – доведенные до отчаяния люди разбирают клетку, в которой их держат уже несколько месяцев. Также видны обездвиженные тела людей, которым оказывают первую помощь. Как пишут в комментариях, не исключено, что это результат применения газа литовской стороной.
На неделе Литва обвинила белорусских пограничников в нарушении границы. Госпогранкомитет Беларуси назвал эту информацию фейком. Более того, именно белорусский пограничный наряд выявил факт попытки принуждения мигрантов незаконно перейти на территорию Беларуси. На сопредельной территории насильственные действия в отношении беженцев совершали вооруженные люди в военной форме.
Юлия Бешанова, СТВ:
Алексей Сытенков, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:
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Алексей Сытенков: заявлять о том, что 12 белорусских пограничников нарушили госграницу, преждевременно и необоснованно
Новости Беларуси. О ситуации с мигрантами на границе Беларуси. К иракцам теперь добавились афганцы, и их направление передвижения уже не Прибалтика, а Польша. Таких...
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