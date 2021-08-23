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Роман Головченко: Интеграционные документы определят взаимодействие Беларуси и России до 2027 года

23.08.2021 06:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роман Головченко: Интеграционные документы определят взаимодействие Беларуси и России до 2027 года

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе «Главный эфир» (телеканал «Беларусь-1») рассказал о вопросах, которые обсуждались в ходе его рабочей встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает БЕЛТА.

Также в ходе рабочей встречи главы правительств Беларуси и России рассмотрели текущие вопросы торгово-экономического взаимодействия стран, работу отраслей экономики, предприятий и санкционное давление.

Роман Головченко подчеркнул, что встреча прошла в конструктивном ключе, участники договорились по всем вопросам, которые были поставлены.

Фото: БЕЛТА

 

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе «Главный эфир» (телеканал «Беларусь-1») рассказал о вопросах, которые обсуждались в ходе его...
 
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