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Роман Головченко: Интеграционные документы определят взаимодействие Беларуси и России до 2027 года
Источник материала: ОНТ
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе «Главный эфир» (телеканал «Беларусь-1») рассказал о вопросах, которые обсуждались в ходе его рабочей встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным,
Также в ходе рабочей встречи главы правительств Беларуси и России рассмотрели текущие вопросы торгово-экономического взаимодействия стран, работу отраслей экономики, предприятий и санкционное давление.
Роман Головченко подчеркнул, что встреча прошла в конструктивном ключе, участники договорились по всем вопросам, которые были поставлены.
Фото: БЕЛТА
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе «Главный эфир» (телеканал «Беларусь-1») рассказал о вопросах, которые обсуждались в ходе его...
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