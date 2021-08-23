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Головченко: Страны ЕАЭС договорились координировать политику по вывозным пошлинам

23.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны Евразийского экономического союза договорились координировать политику по вывозным пошлинам. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

Он пояснил важность этой договоренности тем, что в мире в связи с ажиотажным спросом наблюдается дефицит определенных ресурсов, которые важны для стран ЕАЭС. Речь идет о зерновых, древесине, металлах и бумаге.

«Мы договорились о синхронизации, чтобы не допустить перетоков, чтобы товары не перетекали в другую, когда одна страна вводит меры тарифной защиты в виде вывозных пошлин. Но в то же время при условии соблюдения национального суверенитета», – сказал глава белорусского правительства.

Также Головченко рассказал об итогах Евразийского межправсовета. По его словам, в этот раз на заседании не было сложных вопросов, где между странами существуют кардинальные расхождения.

Ранее сообщалось, что премьеры стран ЕАЭС назвали вакцинацию одним из условий восстановления экономики. Кроме того, главы правительств пяти стран согласовали концепцию создания на евразийском пространстве общего рынка нефти и газа. Были подписаны 16 документов. Всего на повестке дня значилось 14 вопросов в самых разных сферах.

Еще одним долгосрочным вызовом для Союза стало тема изменения климата. В этом году все страны ощутили последствия рекордной засухи. Глава кабмина Кыргызстана пригласил всех участников собраться в следующем году еще раз, но уже в рамках экологического форума.



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Премьер-министр Беларуси пояснил важность этой договоренности тем, что в мире в связи с ажиотажным спросом наблюдается дефицит определенных ресурсов.
 
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