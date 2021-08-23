Головченко: Страны ЕАЭС договорились координировать политику по вывозным пошлинам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны Евразийского экономического союза договорились координировать политику по вывозным пошлинам. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

Он пояснил важность этой договоренности тем, что в мире в связи с ажиотажным спросом наблюдается дефицит определенных ресурсов, которые важны для стран ЕАЭС. Речь идет о зерновых, древесине, металлах и бумаге.

Также Головченко рассказал об итогах Евразийского межправсовета. По его словам, в этот раз на заседании не было сложных вопросов, где между странами существуют кардинальные расхождения.

Ранее сообщалось, что премьеры стран ЕАЭС назвали вакцинацию одним из условий восстановления экономики . Кроме того, главы правительств пяти стран согласовали концепцию создания на евразийском пространстве общего рынка нефти и газа. Были подписаны 16 документов. Всего на повестке дня значилось 14 вопросов в самых разных сферах.

Еще одним долгосрочным вызовом для Союза стало тема изменения климата. В этом году все страны ощутили последствия рекордной засухи. Глава кабмина Кыргызстана пригласил всех участников собраться в следующем году еще раз, но уже в рамках экологического форума.