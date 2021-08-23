|
Головченко: Страны ЕАЭС договорились координировать политику по вывозным пошлинам
23.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Страны Евразийского экономического союза договорились координировать политику по вывозным пошлинам. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
Он пояснил важность этой договоренности тем, что в мире в связи с ажиотажным спросом наблюдается дефицит определенных ресурсов, которые важны для стран ЕАЭС. Речь идет о зерновых, древесине, металлах и бумаге.
Также Головченко рассказал об итогах Евразийского межправсовета. По его словам, в этот раз на заседании не было сложных вопросов, где между странами существуют кардинальные расхождения.
Ранее сообщалось, что
Еще одним долгосрочным вызовом для Союза стало тема изменения климата. В этом году все страны ощутили последствия рекордной засухи. Глава кабмина Кыргызстана пригласил всех участников собраться в следующем году еще раз, но уже в рамках экологического форума.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Беларуси пояснил важность этой договоренности тем, что в мире в связи с ажиотажным спросом наблюдается дефицит определенных ресурсов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)