В Беларуси прошел овощной фестиваль, который закончился томатной битвой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Гродненской области прошел аналог испанского овощного фестиваля . Участники ели помидоры на скорость и сражались в томатной битве. На празднике побывала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Битва томатов, пожалуй, главная кульминация праздника. Их не жалели. Условия только два: бить в шею и голову нельзя. А победит тот, кто окажется краснее от томатного сока. Около 200 килограммов разлетелись в считанные минуты. На месте овощного побоища образовалась томатная жижа, а довольных участников ждал холодный душ.

На празднике можно было не только выплеснуть эмоции, но и подкрепиться. Гостям предложили блюда на любой вкус. И пока одни поедали томатные изыски на скорость, другие узнавали секреты хозяек.

Гастрономический взрыв – здесь все буквально пропитано томатным ароматом. Не попробовать помидоры просто нельзя. Голодным с праздника точно никто не ушел. Дегустация словно пропуск на праздник.