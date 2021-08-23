|
В Беларуси прошел овощной фестиваль, который закончился томатной битвой
23.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Гродненской области прошел
Битва томатов, пожалуй, главная кульминация праздника. Их не жалели. Условия только два: бить в шею и голову нельзя. А победит тот, кто окажется краснее от томатного сока. Около 200 килограммов разлетелись в считанные минуты. На месте овощного побоища образовалась томатная жижа, а довольных участников ждал холодный душ.
На празднике можно было не только выплеснуть эмоции, но и подкрепиться. Гостям предложили блюда на любой вкус. И пока одни поедали томатные изыски на скорость, другие узнавали секреты хозяек.
Гастрономический взрыв – здесь все буквально пропитано томатным ароматом. Не попробовать помидоры просто нельзя. Голодным с праздника точно никто не ушел. Дегустация словно пропуск на праздник.
Запеченные с помидором кабачки, канапе, томатный сок и коктейль – жюри пристрастно оценивало эстетичность блюда и творческий подход хозяек. А вот и первая заготовка на зиму. Десятки рецептов, сотни килограммов томатов и бутерброд семь метров в длину.
Местом кулинарного праздника по традиции стала набережная Ивье. Этот город на северо-западе называют «помидорной столицей» Беларуси.
Местные теплицы – этакие памятники ивьевскому помидору. Лучший товар сохранили для гостей.
«Там вот у друга брали помидор. Это в Бакштах у друга, этот у Заберези тоже у друга помидор покупал. Эти черри дома выросли», – рассказал участник конкурса Александр Буляк.
Этот фестиваль пятый по счету. День томатов в стране отмечают ежегодно, в конце августа, после сбора урожая. Помидоры из Гродненской области можно встретить в магазинах по всей стране, но большая часть идет на экспорт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники мероприятия ели помидоры на скорость. а потом забрасывали друг друга красными овощами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)