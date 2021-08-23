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Прогноз по валютам: как дешевеющая нефть подстегнет курс доллара?
Источник материала: Myfin
– Основным внешним
фактором прошедшей недели было
падение
На таком внешнем
фоне доллар и евро к
Учитывая долю российского рубля в валютной корзине, его снижение потянуло вниз и стоимость корзины. Она снизилась на 0,1%. Это вторая неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине. При этом в начале прошлой недели корзина успела обновить минимум с начала года.
На начавшейся неделе мы ожидаем продолжения нисходящего тренда по нефти. Значит, может продолжить дешеветь и российский рубль к другим валютам, включая и белорусскую.
А
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