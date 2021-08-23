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Выше 50 тысяч долларов: биткоин уверенно идет вверх

23.08.2021 07:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Самая известная криптовалюта демонстрирует рост утром в понедельник, 23 августа.

Выше 50 тысяч долларов: биткоин уверенно идет вверх
Фото pexels.com

Биткоин, по данным электронных торгов на 07:11 по минскому времени, добавляет почти три процента и находится на отметке 50.309,6 доллара.

 

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Самая известная криптовалюта демонстрирует рост утром в понедельник, 23 августа.
 
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