|
Выше 50 тысяч долларов: биткоин уверенно идет вверх
Источник материала: Навiны
Самая известная криптовалюта демонстрирует рост утром в понедельник, 23 августа.
Биткоин, по данным электронных торгов на 07:11 по минскому времени, добавляет почти три процента и находится на отметке 50.309,6 доллара.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самая известная криптовалюта демонстрирует рост утром в понедельник, 23 августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)