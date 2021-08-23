Экскурсии в Minsk World! Узнай о комплексе всё!

Источник материала: Myfin



Так с высоты птичьего полета будет выглядеть Minsk World

Поспешим в строящийся Minsk World, чтобы на месте увидеть, как идет строительство самого крупномасштабного проекта Беларуси, как «растут» современные дома и появляются на карте столицы новые улицы.











Итак, в путь! А начнется он с записи на экскурсию по просторам многофункционального комплекса Minsk World. Сделать это просто: достаточно заполнить форму на сайте bir.by. Затем с Вами свяжутся и оговорят дату, время и место встречи. К слову, экскурсии бесплатные и проходят практически ежедневно, если позволяет погода.





Экскурсии в Minsk World пользуются популярность

Место сбора — офис продаж по адресу П.Мстиславца, 9. Затем недолгая дорога, во время которой персональный гид, а эту роль взяли на себя менеджеры отдела продаж, ответит на все интересующие вопросы.





Архитектура Minsk World поражает

Уже на месте Вы сможете лично разобраться во всех преимуществах многофункционального комплекса Minsk World:



пройдете по полностью завершенному кварталу «Эмиратс» , обратив особое внимание на развитую инфраструктуру (аптеки, кафе, магазины, салоны красоты, фитнес-центры, садики, детские и спортивные площадки). Рядом с кварталом на улице Германовской, 7 уже открыт паркинг ;

, обратив особое внимание на развитую инфраструктуру (аптеки, кафе, магазины, салоны красоты, фитнес-центры, садики, детские и спортивные площадки). Рядом с кварталом на улице Германовской, 7 уже открыт ; там же экскурсантам покажут и жилье с готовыми интерьерными решениями. Спрос на такие во всех смыслах «квартиры под ключ» постоянно растет;

посетите, прошедшие приемку дома в кварталах «Северная Америка» и «Африка» . Здесь можно подняться в квартиры, обратив внимание на качество строительства, и предлагаемые площади, и даже виды из окон. Детские и спортивные площадки видны «как на ладони». Кстати, отличительная особенность кварталов Minsk World «двор без машин» из окон также отлично просматривается;

и . Здесь можно подняться в квартиры, обратив внимание на качество строительства, и предлагаемые площади, и даже виды из окон. Детские и спортивные площадки видны «как на ладони». Кстати, отличительная особенность кварталов «двор без машин» из окон также отлично просматривается; сориентируетесь в новых улицах, к слову, весьма продуманных и широких, на месте оценив транспортную доступность, в том числе и близость станций метро.





Экскурсанты внимательно рассматривают интерьерное решение в одной из квартир

Minsk World – это площадь более 340 гектаров, где по принципу «город в городе» растет новый Минск. Уже сейчас можно окунуться в, полный кипящей энергии, город будущего. К слову, темпы строительства потрясают.



Но такое, как говорится: «Лучше один раз увидеть!».









Экскурсии на комплекс Minsk World – решение, продиктованное временем. Приходите, смотрите, убеждайтесь сами.





Экскурсанты фотографируют виды из окна

Minsk World – это не только жилая и коммерческая недвижимость, но и обширная социальная инфраструктура: 12 школ и 8 детских садов, спортивные и игровые площадки, взрослые и детские поликлиники, кафе и магазины, парки, скверы и развитая сеть велодорожек. А точкой притяжения станет Деловой квартал Международного финансового центра с самым большим ТРЦ MARA Moll.





Таким будет ТРЦ MARA Moll и Деловой квартал МФЦ

Девелопер предлагает покупателям не просто достойную европейских и мировых стандартов недвижимость, а в первую очередь жилье доступное. Так что купить квартиру проще, чем кажется на первый взгляд.

На квартиры в Minsk World выгодные условия покупки! Специальное предложение действует только до 31 августа, а значит стоит поторопиться, чтобы успеть до завершения срока действия летних акций!

На экскурсии в многофункциональный комплекс Minsk World приходят целыми семьями и на месте:

узнают о планах развития микрорайонов (детские сада, школы, магазины);

знакомятся с готовыми квартирами и уточняют ориентировочную стоимость аналогичных квартир в других домах;

отметят для себя высокий темп строительства и степень готовности объектов;

рассматривают готовые квартиры в уже построенных домах, и нередко выбирают аналогичные по планировочному решению в строящемся доме;

и, конечно же, получают ответы на все вопросы, касательно акций, специальных предложений и условий покупки жилья.





Менеджер отвечает на вопросы посетителей

В многофункциональном комплексе всё продумано до мелочей и направлено на то, чтобы жители Minsk World искренне полюбили то комфортное и красивое место, в котором живут.







На экскурсию достаточно взять с собой мобильный телефон, чтобы запечатлеть комплекс во всей красе, и хорошее настроение, а массу положительных эмоций мы Вам обеспечим.

Любовь к Minsk World начинается с экскурсии!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361