|
Экскурсии в Minsk World! Узнай о комплексе всё!
Источник материала: Myfin
Поспешим в строящийся Minsk World, чтобы на месте увидеть, как идет строительство самого крупномасштабного проекта Беларуси, как «растут» современные дома и появляются на карте столицы новые улицы.
Итак, в путь! А начнется он с записи на экскурсию по просторам многофункционального комплекса Minsk World. Сделать это просто: достаточно заполнить форму на сайте bir.by. Затем с Вами свяжутся и оговорят дату, время и место встречи. К слову, экскурсии бесплатные и проходят практически ежедневно, если позволяет погода.
Место сбора — офис продаж по адресу П.Мстиславца, 9. Затем недолгая дорога, во время которой персональный гид, а эту роль взяли на себя менеджеры отдела продаж, ответит на все интересующие вопросы.
Уже на месте Вы сможете лично разобраться во всех преимуществах многофункционального комплекса Minsk World:
Minsk World – это площадь более 340 гектаров, где по принципу «город в городе» растет новый Минск. Уже сейчас можно окунуться в, полный кипящей энергии, город будущего. К слову, темпы строительства потрясают.
Но такое, как говорится: «Лучше один раз увидеть!».
Экскурсии на комплекс Minsk World – решение, продиктованное временем. Приходите, смотрите, убеждайтесь сами.
Minsk World – это не только жилая и коммерческая недвижимость, но и обширная социальная инфраструктура: 12 школ и 8 детских садов, спортивные и игровые площадки, взрослые и детские поликлиники, кафе и магазины, парки, скверы и развитая сеть велодорожек. А точкой притяжения станет Деловой квартал Международного финансового центра с самым большим ТРЦ MARA Moll.
Девелопер предлагает покупателям не просто достойную европейских и мировых стандартов недвижимость, а в первую очередь жилье доступное. Так что купить квартиру проще, чем кажется на первый взгляд.
На квартиры в Minsk World выгодные условия покупки! Специальное предложение действует только до 31 августа, а значит стоит поторопиться, чтобы успеть до завершения срока действия летних акций!
На экскурсии в многофункциональный комплекс Minsk World приходят целыми семьями и на месте:
В многофункциональном комплексе всё продумано до мелочей и направлено на то, чтобы жители Minsk World искренне полюбили то комфортное и красивое место, в котором живут.
На экскурсию достаточно взять с собой мобильный телефон, чтобы запечатлеть комплекс во всей красе, и хорошее настроение, а массу положительных эмоций мы Вам обеспечим.
Любовь к Minsk World начинается с экскурсии!
*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале нынешнего лета к списку всевозможных экскурсий в белорусской столице добавилась еще одна в Minsk World.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)