Как оценивают белорусский экспорт в мире

привод ит выдержки из данной публикации: «Ежедневник»ит выдержки из данной публикации:





Беларусь, крупнейшая страна Европы, не имеющая выхода к морю, в 2020 году отправила товаров по всему миру на сумму около 24,9 млрд долларов





США. Эта сумма в долларах отражает рост на 5,6% с 2016 года, но снижение на -24,6% с 2019 по 2020 год





. В Беларуси производятся калийные удобрения, переработанные нефтяные масла, сыр и творог, пиломатериалы и тракторы. Вместе они составляют почти четверть (23,9%) от общей оценочной стоимости международных белорусских перевозок в 2020 году.





Последние доступные данные по странам за 2019 год показывают, что 82,6% продукции, экспортируемой из Беларуси, были закуплены импортерами в: России (41,3% от общемирового объема), Украине (12,6%), Великобритании (7%), Германии (3,9%). %), Польша (3,9%), Литва (3,2%), Нидерланды (2,4%), Казахстан (2,2%), Китай (1,9%), Бразилия (1,8%), Индия (1,2%) и Латвия (1,1%) .





Что касается континента, 84,4% стоимостного экспорта Беларуси было доставлено в европейские страны, а 11,2% было продано импортерам в Азии.





Беларусь отправила еще 2,4% товаров в Латинскую Америку без Мексики, но включая Карибский бассейн. Еще меньший процент приходится на Африку (1,1%), Северную Америку (0,7%) и Океанию, во главе с Новой Зеландией и Австралией (0,2%).





Учитывая, что население Беларуси составляет 9,5 миллионов человек, ее общий экспорт в размере 21,7 миллиарда долларов в 2020 году составляет примерно 2300 долларов на каждого жителя этой восточноевропейской страны.





Топ-10 товаров белорусского экспорта:





Удобрения: 2,5 миллиарда долларов США (10,1% от общего экспорта)

Минеральное топливо, включая нефть: 2,4 миллиарда долларов (9,6%)

Молочные продукты, яйца, мед: 2,3 миллиарда долларов (9,4%)

Транспортные средства: 1,9 млрд долларов (7,5%)

Древесина: 1,6 млрд долларов (6,5%)

Оборудование, включая компьютеры: 1,4 миллиарда долларов (5,5%)

Электрооборудование, оборудование: 1 млрд долларов (4,2%)

Пластмасса, пластмассовые изделия: 993,9 млн долларов (4%)

Чугун, сталь: 863 млн долларов (3,5%)

Мясо: 785,4 млн долларов (3,2%)

Десять крупнейших экспортных товаров из Беларуси составляют две трети (63,4%) от общей стоимости ее мировых поставок.





Древесина (рост на 15%) и мясо (рост на 0,2%) были единственными основными экспортными категориями из Беларуси, которые выросли с 2019 по 2020 год.





С макроэкономической точки зрения, общий объем экспорта Беларуси составляет 12,9% ее валового внутреннего продукта на 2020 год (192,6 млрд долларов США по паритету покупательной способности в долларах США). Эти 12,9% экспорта к общему ВВП по ППС на 2020 год по сравнению с 11,1% на 2019 год. Эти показатели предполагают относительно растущую зависимость от продуктов, продаваемых на международных рынках, для общих экономических показателей Беларуси, хотя и в короткие сроки.



