﻿ Страны Запада уже эвакуировали из Афганистана десятки тысяч человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Страны Запада уже эвакуировали из Афганистана десятки тысяч человек

23.08.2021 08:07 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Военные США с 14 августа вывезли из Кабула около 28 тысяч человек, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден 22 августа.

Вооруженные силы Великобритании, по данным британского Минобороны, с 13 по 22 августа эвакуировали из страны 5725 человек. В операции по спасению местного населения в Кабуле сейчас задействованы около 1000 британских военнослужащих. Как сообщает издание The Times, в понедельник, 23 августа, Великобритания активизирует эвакуацию британских и афганских граждан из Афганистана, чтобы в течение недели вывезти из страны еще 6000 человек.

По данным министерства обороны ФРГ, с начала операции по эвакуации, силам бундесвера удалось вывезти из Афганистана около 2500 человек, в том числе 1850 афганцев. Кроме того, из страны, оказавшейся во власти талибов, были эвакуированы более 270 граждан ФРГ и сотни граждан других государств.

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо указал, что его страна к 22 августа осуществила эвакуацию 1600 человек. Всего Италия намерена вывезти из Афганистана 2500 жителей страны.

Франция вывезла за прошедшую неделю около 850 человек, в основном афганцев, выполнив с этой целью шесть рейсов в Кабул. Ожидается, что еще 150 человек будут эвакуированы Францией к утру 23 августа.

В свою очередь, Дания сообщила о том, что вывезла из Афганистана 450 человек, включая 30 переводчиков.

В Испанию за прошедшие сутки прибыли из Кабула 46 граждан страны и 64 американца. Еще два военных самолета Испании, на борту которых находились 110 испанцев и 67 граждан США вылетели 22 августа из Кабула в Дубай.

Австрия сообщает об эвакуации восьми своих граждан. При этом еще несколько десятков австрийцев, а также афганцев с видом на жительство в Австрии до сих пор ожидают эвакуации.

Болгария вывезла 20 своих граждан, Румыния - 45. Венгрия сообщает, что смогла эвакуировать как минимум 26 своих граждан.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военные США с 14 августа вывезли из Кабула около 28 тысяч человек, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден 22 августа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Павлюк Быковский: Торг политзаключенными будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by