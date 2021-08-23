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Инвестиции для бизнеса: учимся с криптобиржей Currency.com
23.08.2021 08:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Эффективная бизнес модель подразумевает постоянное развитие, которое обеспечивается различными инструментами и решениями: от модернизации и оптимизации, до вкладов и инвестиций. Выбор стратегии, как и выбор вектора развития напрямую зависит от собственника бизнеса, его опыта, компетенций и экспертизы.
В этом плане инвестиции являются привлекательным и перспективным инструментом, но подразумевают серьезное прогнозирование и анализ имеющихся рисков. Сегодня многие в информационном пространстве все больше и чаще встречают различные предложения от банков и финансовых компаний о различного рода инвестициях, и это не удивительно. Развитие платежных систем и банковской сферы, повышение финансовой грамотности населения и популяризация цифровых активов расширяют возможности и выбор не только для физических лиц, но и для бизнеса.
Что сдерживает стремительное развитие этого сегмента? Как показывает практика - консервативная позиция и малая осведомленность о новых инструментах их возможностях. Решение подобного рода ситуации - образовательные программы от игроков этого рынка. Отличный пример - Академия
Академия Currency.com это 10 уроков в удобном видеоформате, которые позволят закрыть пробелы в знаниях по токенам и криптовалютам, понять основные принципы трейдинга и возможности регулируемой криптобиржи Currency.com. А далее выбор за вами: регистрация в качестве физического либо
В случае, если после экспресс-курса от Академии Currency.com у вас останутся вопросы, касающиеся регистрации или каких-либо инструментов криптобрижи, -команда поддержки Currency.com в режиме онлайн ответит и поможет на любом из этапов.
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Эффективная бизнес модель подразумевает постоянное развитие, которое обеспечивается различными инструментами и решениями: от модернизации и оптимизации, до...
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