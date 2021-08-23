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Инвестировать в жилую недвижимость: рассказываем на примерах
23.08.2021 08:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Эксперты рынка недвижимости спорят: всегда ли можно считать покупку жилья полноценной инвестицией? Ведь чаще квартиру или дом покупают для себя, чтобы жить, а не с целью получения прибыли. Каких правил нужно придерживаться, чтобы приобретение не потеряло в цене и приносило максимально возможный доход, выяснял путеводитель по новостройкам, prometr.by.
Аналитики группы компаний «Твоя столица» уверены: если к вопросу покупки жилой недвижимости подойти правильно и учесть всего два момента, то и квадратные метры, приобретенные для себя, могут считаться инвестицией.
В качестве
Нужно следить за предложениями компаний на рынке недвижимости и не пропускать предлагаемые акции. И, конечно, если исключить риски, стоимость квартиры на начальном этапе строительства намного дешевле, чем в конце. Это позволит снизить стоимость вложений и повысит инвестиционную привлекательность приобретаемого жилья.
Ольга Барабаш, менеджер направления «Новостройки» группы компаний «Твоя столица»
- Понятно, что не все наблюдают за изменениями на рынке или следят за «вкусными» предложениями от застройщиков. Тем более не каждый может запросто просчитать свои возможности по продаже имеющейся квартиры или оценить
Кейс первый
Задача: поменять готовую к проживанию «двушку» в доме 1977 года постройки после капремонта на новую квартиру с тем, чтобы n-ая сумма денег осталась на руках. Вариант был найден в ЖК «Минск Мир», расчеты выглядели вот так:
Стоимость продажи имеющегося жилья – 151 146 BYN (60 000 USD),
Стоимость покупки квартиры в строящейся новостройке – 74 315 BYN (29 500 USD),
Дополнительная выгода – манибэк 10% от стоимости риэлтерских услуг по продаже квартиры и бонус от застройщика в размере 2900 BYN,
Минимальная арендная ставка (стандартный ремонт) 630-680 BYN (250-270 USD),
Стоимость продажи этой же квартиры сегодня, но от собственника, вырастет ориентировочно на 10%. И это при условии, что к моменту сдачи дома застройщик не поднимет цены на все квартиры в жилом комплексе. В этом случае дивиденды будут значительно выше. Самые приятные цены на сегодня нашлись в том же ЖК «Минск Мир».
Кейс второй
Задача: продать двухкомнатную хрущевку со старым ремонтом, доставшуюся по наследству - купить взамен объект, который будет приносит выгоду от аренды. Подзадача – вырученной суммы от продажи должно хватить на обустройство квартиры. Для начала скажем, что и в старой квартире, и в новой ремонт и покупка мебели обойдутся в похожие суммы – в 756 — 1 008 BYN (300-400 у.е.) на 1м². Как правило, в старых квартирах все подлежит замене: электропроводка, трубы, окна. Стены и полы также приходится приводить в «ровное» состояние.
Сравниваем стоимость аренды обеих квартир:
Двухкомнатная хрущевка без ремонта – не более 630 BYN (250 у.е.) /месяц
Квартира в новостройке после стандартного ремонта – от 680 BYN (270 у.е.)/месяц
Стоимость продажи – 123 440 BYN (49 000 USD),
Стоимость покупки однокомнатной квартиры в готовом доме – 88 900 BYN (35 287 USD),
Дополнительная выгода – манибэк 10% от стоимости риэлтерских услуг по продаже квартиры и бонус от застройщика в размере 2900 BYN.
Важно! На стоимость новостройки сильно влияет (может увеличиваться) улучшение инфраструктуры – открытие рядом станции метро, строительство школ и детских садов в шаговой доступности.
Кейс третий
Задача: продажа «зависшей» 4-комнатной квартиры с целью разъезда. Собственники боялись, что им не хватит денег на решение вопроса и долго держали цену завышенной.
Агент порекомендовала
Дополнительная выгода – манибэк 10% от стоимости риэлтерских услуг по продаже квартиры и бонус от застройщика в размере 2900*2 BYN.
Ольга Барабаш, менеджер направления «Новостройки» группы компаний «Твоя столица»
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Запросы клиентов самые разные, шаблонных ситуаций нет, и к каждой задаче мы подходили индивидуально. Кому-то необходимо обменять старое жилье на новое для собственного проживания, кому-то нужен разъезд – из большой квартиры в несколько новых, а кто-то рассматривает участие в проекте, как возможность увеличения дохода и намерен обменять имеющееся жилье на новую квартиру для последующей сдачи в аренду. В каждом случае мы рассчитываем инвестиционную привлекательность приобретаемого объекта. Для расчетов мы используем данные о прошедших сделках, прогнозные показатели развития рынка, информацию о планах развития инфраструктуры района и, конечно, учитываем то, что может снизить стоимость покупки – возможные бонусы.
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Эксперты рынка недвижимости спорят: всегда ли можно считать покупку жилья полноценной инвестицией? Ведь чаще квартиру или дом покупают для себя, чтобы жить, а не с...
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