Инвестировать в жилую недвижимость: рассказываем на примерах

Источник материала: ProBusiness

Эксперты рынка недвижимости спорят: всегда ли можно считать покупку жилья полноценной инвестицией? Ведь чаще квартиру или дом покупают для себя, чтобы жить, а не с целью получения прибыли. Каких правил нужно придерживаться, чтобы приобретение не потеряло в цене и приносило максимально возможный доход, выяснял путеводитель по новостройкам, prometr.by.

Аналитики группы компаний «Твоя столица» уверены: если к вопросу покупки жилой недвижимости подойти правильно и учесть всего два момента, то и квадратные метры, приобретенные для себя, могут считаться инвестицией.





В качестве инвестиций в первую очередь нужно рассматривать новое жилье. К такому выводу пришли аналитики группы компаний «Твоя столица», наблюдая и фиксируя изменения на рынке недвижимости на протяжении многих лет. Независимо от класса качества, оно наименее подвержено снижению цены в кризисные периоды. Спрос на такие квартиры всегда выше, и продаются они всегда дороже на фоне остальных предложений. Если же приобретать квартиру в новостройке для получения прибыли от сдачи в аренду, то и здесь такие объекты будут более выигрышными: в среднем арендная ставка выше на 10-15%, чем в предложениях со схожими параметрами по метражу, расположению и т.д., но с более «взрослым» годом постройки.

Нужно следить за предложениями компаний на рынке недвижимости и не пропускать предлагаемые акции. И, конечно, если исключить риски, стоимость квартиры на начальном этапе строительства намного дешевле, чем в конце. Это позволит снизить стоимость вложений и повысит инвестиционную привлекательность приобретаемого жилья.

Ольга Барабаш, менеджер направления «Новостройки» группы компаний «Твоя столица»

- Понятно, что не все наблюдают за изменениями на рынке или следят за «вкусными» предложениями от застройщиков. Тем более не каждый может запросто просчитать свои возможности по продаже имеющейся квартиры или оценить инвестиционную привлекательность вариантов новостроек. Большинству все-таки нужна помощь, некий сервис, который легко и просто решит поставленную задачу. Поэтому появилась наша новая программа, и поэтому у нее такое название - «Инвестируйте старые метры в новые». Она позволяет решать различные задачи, которые неизбежно возникают в большом количестве при «обмене» старого жилья на новое. Тем более, что сейчас, благодаря программе, еще можно получить Манибэк 10% от стоимости риэлтерских услуг по продаже квартиры и особые условия приобретения квартиры у ряда застройщиков. С момента старта прошел месяц, а мы уже фиксируем активный интерес к ней со стороны клиентов. Более того, уже есть первые результаты и мы готовы рассказать о самых интересных (удачных, выгодных) кейсах клиентов нашей компании.





Кейс первый

Задача: поменять готовую к проживанию «двушку» в доме 1977 года постройки после капремонта на новую квартиру с тем, чтобы n-ая сумма денег осталась на руках. Вариант был найден в ЖК «Минск Мир», расчеты выглядели вот так:

Стоимость продажи имеющегося жилья – 151 146 BYN (60 000 USD),

Стоимость покупки квартиры в строящейся новостройке – 74 315 BYN (29 500 USD),

Дополнительная выгода – манибэк 10% от стоимости риэлтерских услуг по продаже квартиры и бонус от застройщика в размере 2900 BYN,

Минимальная арендная ставка (стандартный ремонт) 630-680 BYN (250-270 USD),

Стоимость продажи этой же квартиры сегодня, но от собственника, вырастет ориентировочно на 10%. И это при условии, что к моменту сдачи дома застройщик не поднимет цены на все квартиры в жилом комплексе. В этом случае дивиденды будут значительно выше. Самые приятные цены на сегодня нашлись в том же ЖК «Минск Мир».

Кейс второй

Задача: продать двухкомнатную хрущевку со старым ремонтом, доставшуюся по наследству - купить взамен объект, который будет приносит выгоду от аренды. Подзадача – вырученной суммы от продажи должно хватить на обустройство квартиры. Для начала скажем, что и в старой квартире, и в новой ремонт и покупка мебели обойдутся в похожие суммы – в 756 — 1 008 BYN (300-400 у.е.) на 1м². Как правило, в старых квартирах все подлежит замене: электропроводка, трубы, окна. Стены и полы также приходится приводить в «ровное» состояние.

Сравниваем стоимость аренды обеих квартир:

Двухкомнатная хрущевка без ремонта – не более 630 BYN (250 у.е.) /месяц

Квартира в новостройке после стандартного ремонта – от 680 BYN (270 у.е.)/месяц

Стоимость продажи – 123 440 BYN (49 000 USD),

Стоимость покупки однокомнатной квартиры в готовом доме – 88 900 BYN (35 287 USD),

Дополнительная выгода – манибэк 10% от стоимости риэлтерских услуг по продаже квартиры и бонус от застройщика в размере 2900 BYN.

Важно! На стоимость новостройки сильно влияет (может увеличиваться) улучшение инфраструктуры – открытие рядом станции метро, строительство школ и детских садов в шаговой доступности.

Кейс третий

Задача: продажа «зависшей» 4-комнатной квартиры с целью разъезда. Собственники боялись, что им не хватит денег на решение вопроса и долго держали цену завышенной.

Агент порекомендовала участие в программе , переориентировала клиента на новостройки, подобрала недорогие квартиры, предложила снизить цену и быстро нашла покупателя на 4-комнатную квартиру.

Дополнительная выгода – манибэк 10% от стоимости риэлтерских услуг по продаже квартиры и бонус от застройщика в размере 2900*2 BYN.





Ольга Барабаш, менеджер направления «Новостройки» группы компаний «Твоя столица»

– Со старта программой заинтересовались, как новые клиенты, так и те, кто уже ранее заключил с нами договор на продажу своего жилья с последующей покупкой новостройки. Сыграли роль привлекательные условия по Moneyback и весомые скидки в одном из проектов-участников. Уже в первую неделю после запуска было заключено порядка 20 договоров, и это количество продолжает увеличиваться.

Запросы клиентов самые разные, шаблонных ситуаций нет, и к каждой задаче мы подходили индивидуально. Кому-то необходимо обменять старое жилье на новое для собственного проживания, кому-то нужен разъезд – из большой квартиры в несколько новых, а кто-то рассматривает участие в проекте, как возможность увеличения дохода и намерен обменять имеющееся жилье на новую квартиру для последующей сдачи в аренду. В каждом случае мы рассчитываем инвестиционную привлекательность приобретаемого объекта. Для расчетов мы используем данные о прошедших сделках, прогнозные показатели развития рынка, информацию о планах развития инфраструктуры района и, конечно, учитываем то, что может снизить стоимость покупки – возможные бонусы.

Сейчас действует манибэк 10 % от стоимости риэлтерских услуг по продаже и бонусы от застройщиков (максимальный размер на 1 квартиру – 2900 BYN). Бонус на покупку квартиры в проекте «Минск Мир» действует до 31 августа, но есть и другие проекты, где застройщики предлагают особые условия покупки в рамках программы. В будущем мы планируем ее развивать, предлагать самые приятные условия нашим клиентам.

О программе:

Программа «Инвестируйте старые метры в новые» направлена на комплексную помощь клиентам, которым необходимо обменять имеющееся жилье на квартиру в новостройке. Специалисты компании: