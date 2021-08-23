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Назад в будущее. 23 августа год назад в пяти фото: Поход ко Дворцу Независимости, Лукашенко с автоматом и 50-тысячный «Путь свободы» в Литве
23.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Вспоминаем, каким был этот день в 2020-м.
23 августа 2020-го в Беларуси прошел второй воскресный марш, собравший по всей стране сотни тысяч человек. Вскоре людское море заполнило центр столицы, демонстранты выдвинулись ко Дворцу Независимости:
Во время акции правителю напомнили о погибших во время протестов белорусах:
Лукашенко же
В тот же день
23 августа акции
Шествие в Бресте
Полный обзор событий 23 августа 2020 года можно прочитать
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Назад в будущее. 23 августа год назад в пяти фото: Поход ко Дворцу Независимости, Лукашенко с автоматом и 50-тысячный «Путь свободы» в Литве
Вспоминаем, каким был этот день в 2020-м.
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