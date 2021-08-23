Назад в будущее. 23 августа год назад в пяти фото: Поход ко Дворцу Независимости, Лукашенко с автоматом и 50-тысячный «Путь свободы» в Литве

Источник материала: Салiдарнасць

Вспоминаем, каким был этот день в 2020-м.

23 августа 2020-го в Беларуси прошел второй воскресный марш, собравший по всей стране сотни тысяч человек. Вскоре людское море заполнило центр столицы, демонстранты выдвинулись ко Дворцу Независимости:

Во время акции правителю напомнили о погибших во время протестов белорусах:

Лукашенко же вышел из дворца с автоматом без рожка , когда сторонники перемен фактически разошлись и проспект опустел. Кадры с ним, бегающим с оружием в руках вместе с вооруженным младшим сыном, разлетелось по мировым СМИ.







В тот же день в Литве прошла акция солидарности с белорусами. «Путь свободы» — цепь солидарности от Вильнюса до границы с Беларусью собрала более 50 тысяч участников.

23 августа акции прошли и в других городах Беларуси: Гродно, Бресте, Могилеве, Молодечно…

Шествие в Бресте