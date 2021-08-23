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Адвокат: Максим Знак дает опровергающие вину показания в суде

23.08.2021 08:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета и юрист штаба Виктора Бабарико Максим Знак дает детальные показания, опровергающие все инкриминируемые ему обвинения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико со ссылкой на адвоката Евгения Пыльченко.

«Максим… активно участвует в процессе. Он дал детальные показания, опровергающие все инкриминируемые ему деяния, а теперь подробно комментирует исследуемые материалы дела, в которых, как защита указывала ранее, нет никаких доказательств его вины», - сообщил Пыльченко.

«На данный момент уже исследована значительная часть материалов, однако к завершающей стадии мы еще не подошли. Тем не менее, не будь заседание закрытым, общество уже сейчас убедилось бы, что предъявленное обвинение не основано на реальности», - отметил он.

По словам адвокат, «Мария (Колесникова – ред.) в заседании занимает такую же активную позицию».

Суд на Колесниковой и Знаком в закрытом режиме продолжится в понедельник 23 августа.

 
 
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Член президиума Координационного совета и юрист штаба Виктора Бабарико Максим Знак дает детальные показания, опровергающие все инкриминируемые ему обвинения.
 
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