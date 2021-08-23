Головченко говорит о скорой готовности интеграционных документов РФ и РБ

Источник материала: АФН

Интеграционные документы Союзного государства, работа над которыми близка к завершению, определят взаимодействие Беларуси и России вплоть до 2027 года, заявил премьер Беларуси Роман Головченко в эфире белорусского ТВ.

«Мы обсуждали завершение работы над пакетом документов по углублению экономической интеграции. Мы уже очень близки к завершению этой работы. Думаю, что в скором времени граждане и Беларуси, и России наконец узнают в полном объеме, что нам удалось сделать, о чем удалось договориться на протяжении последних полутора лет», - прокомментировал Головченко итоги рабочей встречи с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

«Подготовлены важные документы программно-стратегического характера, по которым мы будем выстраивать отношения как минимум в ближайшие несколько лет - до 2024-2025, а по некоторым программам и до 2027 года», - сказал он, передает ТАСС.

Головченко также сообщил, что на встрече с Мишустиным обсуждал санкционное давление: "Мы уверены, что Россия как наш ближайший союзник и партнер, безусловно, не останется в стороне".