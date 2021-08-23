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Польша и страны Балтии: не собираются поддаваться на провокации режима Лукашенко

23.08.2021 08:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Польша и страны Балтии занимают общую позицию в отношении миграционного кризиса на границах с Беларусью.

Польша и страны Балтии: не собираются поддаваться на провокации режима Лукашенко

Как заявил по итогам видеоконференции с участием польского, литовского, латвийского и эстонского премьеров глава Канцелярии премьер-министр Польши  Михал Дворчик, правительства этих четырех стран не собираются поддаваться на провокации белорусского режима, пишет polskieradio.pl.

«Позиция премьеров Польши и стран Балтии – однозначная и предельно четкая — обязательством каждого из правительств является охрана своих границ, тем более, что это также внешние границы всего Европейского союза. Мы имеем дело с гибридной войной, которую ведут белорусские власти. Мы обязаны защищать своих граждан и не можем позволять себе вестись на провокации, проводимые в последних днях белорусским режимом», — сказал Дворчик.

Ранее глава движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский заявлял, что вызвавший миграционный кризис в Литве Александр Лукашенко действует несамостоятельно, так он стремится оказать услугу Кремлю.

 

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Польша и страны Балтии занимают общую позицию в отношении миграционного кризиса на границах с Беларусью.
 
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