Польша и страны Балтии: не собираются поддаваться на провокации режима Лукашенко

Польша и страны Балтии занимают общую позицию в отношении миграционного кризиса на границах с Беларусью.





Как заявил по итогам видеоконференции с участием польского, литовского, латвийского и эстонского премьеров глава Канцелярии премьер-министр Польши Михал Дворчик, правительства этих четырех стран не собираются поддаваться на провокации белорусского режима, пишет polskieradio.pl .

«Позиция премьеров Польши и стран Балтии – однозначная и предельно четкая — обязательством каждого из правительств является охрана своих границ, тем более, что это также внешние границы всего Европейского союза. Мы имеем дело с гибридной войной, которую ведут белорусские власти. Мы обязаны защищать своих граждан и не можем позволять себе вестись на провокации, проводимые в последних днях белорусским режимом», — сказал Дворчик.

Ранее глава движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский заявлял, что вызвавший миграционный кризис в Литве Александр Лукашенко действует несамостоятельно , так он стремится оказать услугу Кремлю.

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