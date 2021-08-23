Немецкий аспирант пишет диссертацию о МТЗ

сообщает «Белорусы и рынок». Минский тракторный завод – один из двух примеров, которые он взял для исследования. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ОАО «МТЗ»,«Белорусы и рынок».





- Историей Беларуси интересуюсь из-за того, что в течение 10 лет часто бывал в вашей стране. Поскольку МТЗ является одним из крупнейших предприятий и флагманом белорусской промышленности, иностранцам, посещающим Беларусь, трудно про него не узнать. Тракторы BELARUS, разумеется, и у нас в Германии знают. В итоге я выбрал МТЗ как один из двух примеров для диссертации, потому что при чтении научной литературы по формированию рабочего класса и промышленных кадров БССР выяснилось, что наиболее значительное влияние на эти общественные процессы оказывал именно Минский тракторный завод», - объяснил свой выбор Йонатан Распе.





Второй пример, который Йонатан Распе взял для своей диссертации, – Карагандинский металлургический комбинат в Казахстане. В 1995 году он был приватизирован компанией Ispat International индо-британского бизнесмена Лакшми Митталу и фактически перестал существовать как самостоятельный национальный бренд.



