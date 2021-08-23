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Цена биткоина превысила $50 тыс. впервые с мая

23.08.2021 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курс биткоина впервые с 15 мая превысил $50 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на крупнейшей по объему продажи цифровой валюты бирже Binance.




По состоянию на 07:35 первая криптовалюта подорожала до $50 295.

Ранее курс главной криптовалюты за месяц вырос на 60%. 4 августа цифровая монета впервые с середины мая достигла отметки $48 тыс. 16 августа биткоин торговался на уровне $47,4 тыс., а его капитализация составляла $889,2 млрд.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс биткоина впервые с 15 мая превысил $50 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на крупнейшей по объему продажи цифровой валюты бирже Binance.
 
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