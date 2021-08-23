﻿ Маэстро Спиваков: «Узнав о крайней жестокости, с которой белорусские власти подавляют волеизъявление граждан, не мог быть равнодушным». 21.by
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Маэстро Спиваков: «Узнав о крайней жестокости, с которой белорусские власти подавляют волеизъявление граждан, не мог быть равнодушным»

23.08.2021 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Виртуозный дирижер рассказывает, почему отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил Лукашенко.

— Скорее, следование своей натуре, — рассказывает маэстро Владимир Спиваков в интервью российской Новой газете. — Я вообще по природе своей страдалец, у меня еще не атрофировалось чувство сострадания, и, узнав о крайней жестокости, с которой белорусские власти подавляют волеизъявление своих граждан, я не мог остаться равнодушным.



При этом, заметьте, не нарушил нашу Конституцию, в которой не значится, что гражданин РФ не имеет права не уважать президентов и премьер-министров ближнего или дальнего зарубежья.

— А сейчас что более всего задевает ваше гражданское чувство?

— Я в принципе не понимаю, почему свои должны издеваться над своими.
 
 
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Виртуозный дирижер рассказывает, почему отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил Лукашенко.
 
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