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Маэстро Спиваков: «Узнав о крайней жестокости, с которой белорусские власти подавляют волеизъявление граждан, не мог быть равнодушным»
Источник материала: Партизан
Виртуозный дирижер рассказывает, почему отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил Лукашенко.
— Скорее, следование своей натуре, — рассказывает маэстро Владимир Спиваков в
При этом, заметьте, не нарушил нашу Конституцию, в которой не значится, что гражданин РФ не имеет права не уважать президентов и премьер-министров ближнего или дальнего зарубежья.
— А сейчас что более всего задевает ваше гражданское чувство?
— Я в принципе не понимаю, почему свои должны издеваться над своими.
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Маэстро Спиваков: «Узнав о крайней жестокости, с которой белорусские власти подавляют волеизъявление граждан, не мог быть равнодушным»
Виртуозный дирижер рассказывает, почему отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил Лукашенко.
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