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Максим Знак в суде дал опровергающие показания

23.08.2021 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юрист штаба экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак в суде дал опровергающие показания.

Максим Знак в суде дал опровергающие показания
"Максим, как он и планировал перед началом судебного разбирательства, активно участвует в процессе. Он дал детальные показания, опровергающие все инкриминируемые ему деяния, а теперь подробно комментирует исследуемые материалы дела, в которых, как защита указывала ранее, нет никаких доказательств его вины", - сообщил адвокат Знака Евгений Пыльченко. Его слова приводит телеграм-канал Бабарико в воскресенье. 

Пыльченко добавил, что такую же активную позицию в суде занимает и глава штаба Бабарико Мария Колесникова. 

"На данный момент уже исследована значительная часть материалов, однако к завершающей стадии мы еще не подошли. Тем не менее, не будь заседание закрытым, общество уже сейчас убедилось бы, что предъявленное обвинение не основано на реальности", - считает Пыльченко.

Минский областной суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Знака и Колесниковой 4 августа. 

Как сообщалось, Колесникова была задержана 8 сентября прошлого года на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации, пишет interfax.by

Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявлял голодовку и держал ее больше недели.

В мае Колесниковой и Знаку предъявили окончательное обвинение по нескольким статьям: их обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

В Беларуси после 9 августа в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер. 
 
На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывал к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.
 
 
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Юрист штаба экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак в суде дал...
 
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