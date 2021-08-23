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Венедиктов: Меркель просила Путина повлиять на Лукашенко, чтобы тот выпустил политзаключенных
Источник материала: Партизан
На встрече в Кремле канцлер ФРГ Ангела Меркель просила президента РФ Владимира Путина повлиять на своего союзника.
Как заявил
«Они заняли прямо противоположные позиции и, конечно, я даже не сомневаюсь, что Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко, прежде всего в части выпуска политзаключенных. Даже сомнения нет. Даже, скажем так, я знаю. Тут даже не догадка. Не конструкция, а знание», — заявил главред.
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На встрече в Кремле канцлер ФРГ Ангела Меркель просила президента РФ Владимира Путина повлиять на своего союзника.
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