Венедиктов: Меркель просила Путина повлиять на Лукашенко, чтобы тот выпустил политзаключенных













в эфире программы «Будем наблюдать» на своей радиостанции главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, в программе переговоров тема Беларуси «конечно была». Как заявилпрограммы «Будем наблюдать» на своей радиостанции главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, в программе переговоров тема Беларуси «конечно была».





«Они заняли прямо противоположные позиции и, конечно, я даже не сомневаюсь, что Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко, прежде всего в части выпуска политзаключенных. Даже сомнения нет. Даже, скажем так, я знаю. Тут даже не догадка. Не конструкция, а знание», — заявил главред.