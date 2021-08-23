Вегетарианство — дань моде или здоровый образ жизни? Минчане рассказали о своем опыте такого питания

в материале корреспондента агентства «Минск-Новости». В столице открываются и соответствующие кафе, проходят тематические фестивали. Однако до сих пор существует мнение, что такой тип питания опасен для здоровья, а еще и недешев. Подробнее —корреспондента агентства «Минск-Новости».

Начнем с терминов

Вегетарианство — это обширное понятие, которое включает различные рационы питания, одним из которых и является веганство (и самым строгим, между прочим). Его сторонники полностью отказываются не только от пищи животного происхождения (мяса, молока, яиц, меда), но и от продуктов животноводства, например кожи, меха. Однако сразу исключить из своего питания привычные йогурты или омлет довольно сложно. Поэтому существуют менее радикальные рационы: лакто-вегетарианство (молочные продукты остаются в меню), ово-вегетарианство (отказ от любой животной пищи, кроме яиц) и лакто-ово-вегетарианство (его сторонники оставляют в рационе и молочку, и яйца).





Выделяются еще такие типы, как флекситарианство и поллотарианство. Первые умеренно или очень редко едят мясо, а вторые позволяют себе иногда есть только птицу.





— Я отказалась от красного мяса, но оставила птицу. Ежедневно занимаюсь по 5–7 часов физической активностью, поэтому моему организму очень тяжело обходиться без животного белка. Знаю, что это небольшое этическое лицемерие (жалею коров и свиней, но не кур), но в любом случае это меньшее из двух зол. Молочные продукты тоже исключила из меню. Но пока не смогла отказаться от сыра — уж очень его люблю. С молоком было проще, так как другие его виды — кокосовое, овсяное, рисовое, миндальное — мне нравятся по вкусу намного больше, чем коровье. Кстати, чувствовать я себя стала лучше и совершенно не хочу возвращаться к прежнему образу жизни, — говорит тренер по танцам Диана Пилат.





В вегетарианстве также есть сыроедение. Только сырая пища, максимум сушка фруктов и овощей при температуре не выше +40 °С. При более высокой, по мнению сторонников такого рациона, количество витаминов существенно снижается, пища перестает быть «живой». В меню сыроедческой кухни — пророщенные зерна, орехи, сухофрукты, овощные супы, каши, смузи.

Дорогое удовольствие?

Возможно, раньше так и было. Но сегодня перейти на вегетарианство можно довольно быстро и безболезненно для кошелька.





Конечно, многие веганские товары, например заменители молока или тофу, в нашей стране дороже, чем за границей. Однако в Интернете можно найти немало различных рецептов их домашнего приготовления. И, как правило, это намного дешевле, только потребуется чуть больше времени. К тому же стоит брать в расчет, что вегетарианцы экономят на мясе и других животных продуктах.





— Быть вегетарианцем в Минске недорого. Главное, не вестись на маркетинг, который использует вегетарианство и ЗОЖ, чтобы продавать красиво оформленные продукты в специальных магазинах. Всегда можно питаться гораздо дешевле, делая покупки в обычных продуктовых. Например, моя стандартная корзина состоит из овощей (капуста, картошка, морковь), различных круп (рис, гречка), бобовых (красная чечевица), фруктов, орехов, хлеба и некоторых молочных продуктов, — делится своим опытом инструктор по йоге Анна Волкова.

Вредит здоровью?

В переводе с латыни «вегетарианство» означает «крепкий, полный сил, бодрый, деятельный», что уже очень многое говорит о таком типе питания. Самый банальный пример: при сахарном диабете, подагре, язве, проблемах с кожей и других заболеваниях врачи советуют отказаться от жирного мяса и молочных продуктов. Веганство или сыроедение являются профилактикой различных недугов, ведь растительная пища содержит много клетчатки, аминокислот, минералов и витаминов, которые помогают нормализовать микрофлору кишечника.





Но важно помнить: вегетарианство не становится автоматически полезным из-за отказа от мяса. Человеку для поддержания здоровья необходимы витамины и микроэлементы. Рацион должен быть тщательно сбалансирован. Почти все полезные вещества, содержащиеся в животной пище, можно получить из растительной.





— Существует очень много нюансов. Убирая из меню такой продукт, как мясо, надо учитывать личную ситуацию человека. Некоторые отказываются от него из-за ощущения тяжести после еды. Но здесь проблема не в мясе, а в снижении функции поджелудочной железы. К тому же есть суточная потребность белка в зависимости от телосложения. Если человек не ест мясные продукты и недобирает норму растительным белком, организм недополучает большую часть строительного материала. Также нужно учитывать климатические условия. Например, мы живем в стране, где мало солнца. Следовательно, нам необходим витамин D, которого много в рыбе, молоке, яйцах. И, как правило, при вегетарианстве он часто проседает. Однако если сбалансировать рацион, то это положительно скажется на здоровье. Переходить на другой тип питания в любом случае нужно сознательно, — резюмирует нутрициолог Наталья Клус.







