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Фото: Myfin.by

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз по валютам: как дешевеющая нефть подстегнет курс доллара? Доллар может подорожать к концу недели до 2,53 белорусского рубля.

Об этом в комментарии Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия»– Основным внешним фактором прошедшей недели было падение российского рубля. На фоне того, что стоимость барреля нефти марки Brent опустилась почти до 65 долларов, вернувшись к уровню второй половины мая, доллар в России за неделю подорожал с 73,5 до 74,4 российского рубля, или на 1,2%. Евро вырос с 86,2 до 86,9 российского рубля, или на 0,8%. При этом евро снизился к доллару с 1,1730 до 1,1680, или на 0,4%.На таком внешнем фоне доллар и евро к белорусскому рублю подорожали, а российский рубль подешевел. Доллар за неделю вырос на 0,57%. Евро подорожал на 0,18%, а российский рубль подешевел на 0,61%.Учитывая долю российского рубля в валютной корзине, его снижение потянуло вниз и стоимость корзины. Она снизилась на 0,1%. Это вторая неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине. При этом в начале прошлой недели корзина успела обновить минимум с начала года.На начавшейся неделе мы ожидаем продолжения нисходящего тренда по нефти. Значит, может продолжить дешеветь и российский рубль к другим валютам, включая и белорусскую.Доллар может подорожать к концу недели до 2,53 белорусского рубля.Евро может вырасти до 2,95 белорусского рубля.А российский рубль может подешеветь до 3,36 белорусского рубля за 100 российских.