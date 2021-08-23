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Осечка БАТЭ позволила «Шахтеру» укрепить лидерство
Источник материала: Навiны
Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
Из-за снятия с дистанции «Спутника» «Ислочь» получила технические три очка (3:0).
Остальным командам пришлось выяснять отношения на поле:
Турнирное положение на данный момент следующее:
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Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
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