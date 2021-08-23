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Осечка БАТЭ позволила «Шахтеру» укрепить лидерство

23.08.2021 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

Осечка БАТЭ позволила «Шахтеру» укрепить лидерство
Фото ФК «Шахтер»

Из-за снятия с дистанции «Спутника» «Ислочь» получила технические три очка (3:0).

Остальным командам пришлось выяснять отношения на поле:

  • «Слуцк» — «Витебск» — 1:2;   
  • «Сморгонь» — «Рух» —     1:1;
  • «Славия» — «Шахтер» — 0:4;
  • «Гомель» — «Динамо» (Мн) — 2:0;  
  • «Минск» — «Неман» — 0:4;
  • «Энергетик-БГУ» — БАТЭ — 1:1;
  • «Динамо» (Бр) — «Торпедо-БелАЗ» — 3:2.

Турнирное положение на данный момент следующее:

  1. Шахтер — 47 очков (после 17 игр);
  2. БАТЭ — 44 (20);
  3. Рух — 40 (20);
  4. Динамо (Мн) — 39 (20);
  5. Гомель — 35 (19);
  6. Динамо (Бр) — 30 (20);
  7. Витебск — 27 (20);
  8. Минск — 24 (19);
  9. Энергетик-БГУ — 24 (19);
  10. Ислочь — 23 (20);
  11. Торпедо-БелАЗ — 22 (19);
  12. Неман — 21 (20);
  13. Слуцк — 18 (20);
  14. Славия — 14 (19);
  15. Сморгонь — 10 (20);
  16. Спутник — 7 (20).

 

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
 
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