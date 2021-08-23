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Лучше врозь: названы неудачные сочетания популярных продуктов

23.08.2021 08:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лучше врозь: названы неудачные сочетания популярных продуктов
Фото: instagram.com/uzelkova.marina
Вы удивитесь, но некоторые популярные продукты питания не рекомендуется сочетать. Их одновременное употребление может привести к дискомфорту, вздутию живота и даже интоксикации.

Какие продукты питания не следует сочетать друг с другом, рассказала фитнес-тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская в своем Instagram.

Самая "любимая" и популярная пара на большинстве кухонь. Казалось бы, картофель — это овощ, а значит, он должен сочетаться с животным белком. В действительности это совсем не так. Мясо плохо сочетается с крахмалистыми. Вызывает брожение, что приводит к вздутию живота, долгого процесса переваривания пищи и дискомфорту.


Ананас и йогурт


Не знаю, как часто вы используете такое сочетание, но на всякий случай уточню, почему лучше не стоит их совмещать. Миска с йогуртом и тропическими фруктами кажется хорошей идеей для завтрака. Но не все знают, что сочетание ананаса с молочными продуктами серьезно вредит организму. Этот фрукт содержит бромелайн, ферментный комплекс, который в сочетании с молочными продуктами может вызвать интоксикацию.

Вино и десерты, фрукты, сыр


Вдруг вы решили себя побаловать или устроить читмил, знайте. Для вашего организма подобная слабость не останется незамеченной. Вино стимулирует выработку инсулина и способствует ускорению усвояемости сахаров, что приводит к увеличению жировых отложений. Если хочется выпить вина, то лучше заказать к нему овощи и рыбу.
 
 
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