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Агурбаш - о Лукашенко: Я абсолютно убеждена, что этот человек нездоров психически

23.08.2021 08:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Агурбаш - о Лукашенко: Я абсолютно убеждена, что этот человек нездоров психически
Анжелика Агурбаш
В интервью журналисту «Немецкой волны» Константину Эггерту известная белорусская певица Анжелика Агурбаш объяснила, что за человек Лукашенко и почему его нужно изолировать.

- Вы встречались с Лукашенко не раз. Что он за человек?

- Я называю это "шизофреническим облаком". Я абсолютно убеждена в том, что этот человек нездоров психически. Посмотрите на те сценарии, которые он выдает: посадка самолета, Азаренок с отрезанным языком.

Его воспаленный мозг все это придумывает. Это страшно. Я все время говорила в своих первых интервью еще в сентябре 2020 года, что каждый день пребывания Лукашенко у власти опасен для общества, его надо изолировать.


- А кто его может изолировать?

- Я ждала, что все мировое сообщество подключится и объявит его в международный трибунал. Где это видано, чтобы в центре Европы, в XXI веке было такое беззаконие, абсолютно очевидное всему мировому сообществу. И оно до сих пор не может остановить одного тирана.

- Вы же понимаете, что без поддержки Москвы Лукашенко очень долго не протянет?

- Когда начались эти жестокие действия, и я, и люди, с которыми я общаюсь, были абсолютно уверены, что в первую очередь Россия и Владимир Путин остановят Лукашенко.

Я не теряю надежду, что наконец-то Владимиру Путину надоест слушать его сказки. Мы надеемся, что Владимир Путин перестанет поддерживать Лукашенко и его режим и, наконец-то, перестанет его терпеть. Потому что представители элит, с которыми я здесь общаюсь, говорят, что они сами удивлены, как он до сих пор терпит вот эти маразмы и этот обман. Вообще он бесконечно водит (Путина. - Ред.) за нос, тянет время. Все это видят и все ждут.
 
 
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«Мы надеемся, что Владимир Путин перестанет поддерживать Лукашенко», - говорит певица.
 
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