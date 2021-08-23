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Праздник 23 августа: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

23.08.2021 08:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 23 августа: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Фото: freepik
23 августа 2021 по православному календарю почитается память святого Лаврентия Римского. В народе праздник так и называют - Лаврентьевым днем. Ему принято молиться о защите от болезней и сглаза.

Что запрещено делать сегодня, какие традиции и приметы важно соблюдать и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.

Традиции 23 августа


В этот день принято предугадывать погоду, созерцая воду в реках и озерах. Если поверхность водоема спокойная, ожидается безветренная осень, а зимой не будет метелей и вьюг.

Выпавшая в этот день роса считается целебной. А вода из родников дает силу, красоту и здоровье. Некогда девушки с самого утра шли к роднику, чтобы умыться чистой водой.

Важные приметы на Лаврентия


Сильная жара или сильные дожди предвещали такую же погоду на осень. Эти же приметы предсказывали рыбакам хороший улов в конце лета - начале осени.

Вечерняя заря с красноватым оттенком и такого же цвета заходящее солнце - ночью жди грозы.

Гром и прохладная погода сегодня означает, что такая погода затянется надолго.

Если сорняки летом растут особенно высокие - зима будет снежной.

Сновидения, приснившиеся в эту ночь, сбудутся в течение двенадцати лет.


Что нельзя делать на Лаврентия


Заметать в доме, чтобы не навлечь беду.

Давать в долг - это к безденежью и трудностям.

Браться за спицы и иголки. Того, кто будет в это воскресенье шить или вязать, постигнет неудача.

23 августа все еще длится Успенский пост (14-27 августа), поэтому есть мясо, рыбу, яйца, молочную продукцию нельзя. Также как и пить алкоголь, шуметь, гулять и громко веселиться.

С днем ангела сегодня следует поздравить:



Афанасия, Вячеслава, Лаврентия, Романа, Савва, а также Розу.
 
 
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Сильная жара или сильные дожди предвещали такую же погоду на осень.
 
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