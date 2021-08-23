Агурбаш: Задаю себе вопрос: зачем Лукашенко надо было отправлять документы на мою экстрадицию?

Источник материала: Салiдарнасць

В интервью DW певица Анжелика Агурбаш, на которую в Беларуси завели уголовное дело, объяснила, что за человек Лукашенко и какие надежды она возлагает на Путина.





Анжелику Агурбаш попросила экстрадировать из России генпрокуратура Беларуси. На родине на нее завели уголовное дело за разжигание розни и оскорбление Александра Лукашенко.

Певица из Беларуси сейчас живет в России, но неоднократно выступала в соцсетях в поддержку протестов в ее родной стране, а также приняла участие в пикете у белорусского посольства в Москве в сентябре 2020 года, где ее пытались задержать.

– Анжелика, вам предъявлены обвинения в Беларуси. Вы заочно арестованы, и вам грозит около 12 лет тюрьмы за разжигание розни и оскорбление президента. Что вы почувствовали, когда об этом узнали?

– Я не ожидала, что мне будут инкриминировать такие серьезные статьи, но и Лукашенко, и силовые структуры неоднократно заявляли, что доберутся до каждого, кто в той или иной степени высказался неправильно в его адрес или адрес его действий.

В Беларуси ежедневно задерживают и судят людей. Эта репрессивная машина уже не щадит никого. Меня пригласили в прокуратуру и дали возможность ознакомиться с материалами дела. Сейчас идет абсолютно рядовая проверка.

Естественно, меня успокоили, что никто меня не собирается арестовывать, тем более выдавать.

– Вы не боитесь, что, учитывая тесные отношения Путина с Лукашенко, российская властная машина найдет повод сказать: «Вы не так гражданство получили», и вас все-таки могут экстрадировать?

– Я уже ничего не боюсь. И изначально не боялась, когда я только вступилась за белорусов и высказалась против творящихся агрессии и беззакония. Моя позиция за год не изменилась.

Я не нарушала закона и придерживалась прав, которые мне даны конституцией: права на выражение своего мнения. Я абсолютно уверена, что Россия меня не экстрадирует.

Во всяком случае меня успокоили, что оснований для моей выдачи они (российская прокуратура) не видят, а белорусская сторона не предоставила никакой доказательной базы.

Но вопрос, который я задаю себе и задавала в прокуратуре: «Зачем надо было Александру Лукашенко и Генпрокуратуре Беларуси отправлять документы в Российскую Федерацию на мою экстрадицию?».

– Ваше объяснение, почему?

– Первый вариант – сейчас такая репрессивная машина идет по кругу и всех гребет в свои жернова. Сначала разобрались с журналистами, потом со спортсменами, сейчас добрались до творческих людей.

Вторая теория – вполне вероятно, что Лукашенко может использовать меня в каких-то своих интересах и в каких-то своих постановках. Запрос на мою экстрадицию – это уже конфликт, на который вызывают Россию.

Третий вариант – он просто страшно зол на меня и хочет мне закрыть рот. Он официально мне уже закрыл все пути для возвращения. Хотя на 9 мая я очень рвалась приехать. У меня много родных и близких в Беларуси.

– Пока им не угрожали?

– Слава богу, пока нет. Я очень переживаю и очень надеюсь на то, что с ними ничего не случится.

– Многих поразило, как белорусские силовики ведут себя с гражданами. Как удалось создать такую преторианскую гвардию, такой корпус вот этих вот абсолютно преданных, абсолютно ни в чем не сомневающихся людей? Можете объяснить?

– Мы все в шоке и не можем ответить на этот вопрос. Мы не понимаем, как Лукашенко за эти 27 лет удалось создать такие структуры и вертикаль (власти), как ему удалось вырастить преданных верных псов, этих зверей, которые так бесчеловечно относятся к своим же белорусам.

Это уму непостижимо. Есть предположения, что были созданы какие-то специальные отряды. Специальная пропаганда работала с этими людьми, беря призывников прямо из армии.

– Кто может изолировать Лукашенко?

– Я ждала, что все мировое сообщество подключится и объявит его в международный трибунал. Где это видано, чтобы в центре Европы, в XXI веке было такое беззаконие, абсолютно очевидное всему мировому сообществу. И оно до сих пор не может остановить одного тирана.

– Вы же понимаете, что без поддержки Москвы Лукашенко очень долго не протянет?

– Когда начались эти жестокие действия, и я, и люди, с которыми я общаюсь, были абсолютно уверены, что в первую очередь Россия и Владимир Путин остановят Лукашенко. Потому что, извините, Россия и Беларусь как родные сестры. Я не теряю надежду, что наконец-то Владимиру Путину надоест слушать его сказки.

Мы надеемся, что Владимир Путин перестанет поддерживать Лукашенко и его режим и, наконец-то, перестанет его терпеть. Потому что представители элит, с которыми я здесь общаюсь, говорят, что они сами удивлены, как он до сих пор терпит вот эти маразмы и этот обман. Вообще он бесконечно водит (Путина) за нос, тянет время. Все это видят и все ждут.