Меркель уходит, оставив Украине тяжелое наследство

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Визитами в Россию и Украину Ангела Меркель подвела итоги политики на восточном направлении. Путин доволен, Зеленский не скрывал разочарование, считает Роман Гончаренко на DW .





Необычно большие флаги Германии и Украины, возвышавшиеся за спиной у Ангелы Меркель и Владимира Зеленского на пресс-конференции в Киеве в воскресенье, 22 августа, видимо, должны были символизировать особенную дружбу двух стран. Канцлер Германии так и сказала президенту Украины: «Мы связаны дружескими отношениями».

Это действительно так, но под конец правления Меркель этой дружбе предстоит испытание на прочность, в Киеве ей пришлось оправдываться.

Украине повезло с Меркель

В эти дни Украина отмечает 30-летие независимости, более половины этого срока, 16 лет, канцлером ФРГ была Меркель. Конечно, Зеленскому хотелось увидеть ее на торжествах и тем более на саммите Крымской платформы 23 августа - нового форума, призванного вернуть аннексию полуострова в международную повестку.

Но решение канцлера приехать на день раньше - не реверанс в сторону России, это стиль канцлера.

Украина многим обязана Меркель. Вручение ей Зеленским «Ордена Свободы» не нуждается в обосновании. На ее правление пришлось самое тяжелое испытание в современной истории страны - аннексия Крыма и война в Донбассе.

Канцлер Германии как лидер самой влиятельной страны Евросоюза сыграла в 2014 году ключевую роль во введении санкций против России. Киеву повезло, что во главе правительства ФРГ тогда оказалась именно она - выходец из ГДР, которая знала бывший Советский Союз и в юности учила русский язык к Донецке.

Путин получил то, чего добивался

После выборов в бундестаг 26 сентября канцлер уходит, сделав в прощальном турне остановки в Москве и Киеве. Отношения с ними стали для нее одним из главных внешнеполитических вызовов. Итоги получились разные.

В Москве президент Владимир Путин мог быть доволен. Хозяин Кремля сдержанно выслушал необычно жесткие как для прощального визита слова Меркель о Навальном, Крыме и Донбассе, но от выпадов в адрес гостьи воздержался. За годы правления Меркель глава Кремля получил на украинском направлении не все, но многое из того, что хотел.

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте канцлер ФРГ вместе с президентом Франции Николя Саркози выступила против начала процедуры подготовки Украины к членству в альянсе. Некоторые представители нынешних властей в Киеве справедливо считают, что Меркель и Саркози косвенно несут ответственность за то, что произошло в Крыму и Донбассе – Москва получила сигнал, что защищать Украину НАТО не будет.

В 2015 году при посредничестве Меркель и французского президента Франсуа Олланда были подписаны Минские соглашения по Донбассу, которые Россия небезосновательно считает своей победой. Во время визитов в Москву и Киев Меркель в очередной раз констатировала, что соглашения не выполняются, гибнут украинские солдаты, но считает, что Минск-2 помог «успокоить» ситуацию.

Это наследство, избавиться от которого хочет Зеленский, еще долго будет миной замедленного действия. Хотя в оправдание Меркель нужно сказать, что канцлер была пусть и влиятельным, но посредником, а не участником договоренностей.

Наконец, в 2021 году, под занавес правления Меркель, Россия готовится нанести экономический удар по Киеву – запустить газопровод "Северный поток-2", который сделает транзит в ЕС через Украину ненужным. Завершение строительства и сделавшая его возможным договоренность ФРГ и США стала одним из поводов для прощальных визитов канцлера, пусть и не главным.

Инструмент, от которого отказалась Меркель

Меркель поддерживала «Северный поток-2», отказавшись использовать его в качестве своего самого сильного инструмента для давления на Россию. Причин тому много, например, историческая ответственность, о которой Меркель напомнила, возложив венки к могилам Неизвестного солдата в Москве и Киеве.

Сыграли свою роль и бизнес-интересы, и влияние партнеров консервативного блока Меркель по правящей коалиции, социал-демократов, которые традиционно выступают за тесные связи с Москвой, и желание сохранить контакты с РФ для решения мировых проблем. В Киеве эти факторы недооценили, надеясь остановить проект.

Очевидно, не совсем понимают немецкую специфику и те в Украине, в том числе президент Зеленский, который надеется получить от Берлина оружие, хотя бы символическое, и слышат отказ. Историческая память и дипломатический принцип о том, что оружием конфликт в Донбассе не решить, не позволят Берлину это сделать.

Ирония заключается в том, что Москва в оружии не нуждается, но получила из рук Меркель «Северный поток-2», который Россия, как правильно считают в Киеве и не только, может использовать в качестве «оружия» для давления как на Украину, так и на Европу.

Берлин пообещал Вашингтону не допустить этого и добиться продления транзита российского газа через Украину после 2024 года, когда истекает нынешний контракт. Судя по визитам Меркель, четких обещаний от Кремля канцлер пока не получила.

На что может рассчитывать Киев

На этом фоне Зеленский с трудом скрывал разочарование и даже раздражение, когда, отвечая на вопрос немецкого корреспондента, объяснял, почему он критически высказывался в адрес Берлина. С уходом Меркель Киев надеется на более сговорчивую позицию Германии по некоторым ключевым вопросам, включая членство в НАТО. Эти надежды вряд ли оправданы.

Если даже Меркель с ее уникальным жизненным опытом не пошла на это, ее преемники в кресле канцлера вряд ли будут ломать традиции немецкой внешней политики.

Тем не менее, на поддержку Берлина в вопросах санкций, непризнания аннексии Крыма, продления транзита газа и поддержку реформ, включая «зеленую» энергетику, Киев может рассчитывать. Визит Меркель это еще раз доказал.