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Массовая драка на футболе: фанаты прорвались на поле и напали на игроков, гости отказались продолжать игру

23.08.2021 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Матч 3-го тура чемпионата Франции между "Ниццей" и "Марселем" был прерван во втором тайме из-за беспорядков.

В одном из эпизодов фанаты хозяев стали бросать бутылки в форварда "Марселя" Димитри Пайета. Футболист бросил одну из бутылок назад на трибуны, после чего зрители прорвали оцепление стюардов, высыпали на арену и напали на игроков гостей. В массовой драке принял участие в том числе ассистент главного тренера "Марселя" Хохре Дезио: специалист ударил одного из фанатов "Ниццы".



После того, как стороны удалось разнять, судья увел команды в раздевалки. Матч должен был возобновиться спустя некоторое время, однако футболисты "Марселя" отказались возвращаться на поле. В итоге официальные лица приняли решение завершить поединок досрочно. Гостям грозит техническое поражение за отказ от продолжения встречи.
 
 
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Матч 3-го тура чемпионата Франции между "Ниццей" и "Марселем" был прерван во втором тайме из-за беспорядков.
 
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