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Талибы потребовали от лидера сопротивления Ахмада Масуда сдать Панджшер. Он отказался

23.08.2021 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Движение «Талибан», контролирующее почти всю территорию Афганистана, выдвинуло ультиматум самопровозглашенному лидеру сопротивления Ахмаду Масуду.

В видео, опубликованном 22 августа, талибы заявили, что дают Масуду четыре часа на то, чтобы его сторонники, удерживающие часть провинции Панджшер, сложили оружие. В противном случае, говорится в заявлении «Талибана», участники сопротивления «будут наказаны». Обращение сопровождалось кадрами передвижения талибов в Панджшер, пишет Reuters.

Ахмад Масуд — сын знаменитого афганского полевого командира Ахмада Шах Масуда — заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», что сдаваться не намерен. По его словам, которые цитирует Reuters, это талибы должны пойти на уступки и сформировать правительство, в которое войдут представители всех сил. Если "Талибан" откажется от диалога, сказал Ахмад, война неминуема.

"Талибан" взял под контроль почти всю территорию Афганистана после того, как США начали вывод войск из этой страны. 15 августа под контроль талибов перешла столица страны — Кабул, правительство было низложено, президент бежал. Ахмад Масуд и бывший вице-президент страны Амрулла Салех объявили о формировании сопротивления в провинции Панджшер, к ним присоединились отряды афганской армии, не ставшие сотрудничать с талибами, пишет meduza.io
 
 
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Движение «Талибан», контролирующее почти всю территорию Афганистана, выдвинуло ультиматум самопровозглашенному лидеру сопротивления Ахмаду Масуду.
 
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