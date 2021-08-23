Талибы потребовали от лидера сопротивления Ахмада Масуда сдать Панджшер. Он отказался

пиш ет Reuters. В видео, опубликованном 22 августа, талибы заявили, что дают Масуду четыре часа на то, чтобы его сторонники, удерживающие часть провинции Панджшер, сложили оружие. В противном случае, говорится в заявлении «Талибана», участники сопротивления «будут наказаны». Обращение сопровождалось кадрами передвижения талибов в Панджшер,ет Reuters.





Ахмад Масуд — сын знаменитого афганского полевого командира Ахмада Шах Масуда — заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», что сдаваться не намерен. По его словам, которые цитирует Reuters, это талибы должны пойти на уступки и сформировать правительство, в которое войдут представители всех сил. Если "Талибан" откажется от диалога, сказал Ахмад, война неминуема.



