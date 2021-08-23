Меркель объявила время отказа Европы от российского газа













передает ТАСС. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель,находящаяся с официальным визитом в Киеве,ТАСС.





"Шаг за шагом к 2050 году Европе нужно будет достигать климатического нейтралитета. Это означает, самое позднее, через 25 лет газ не будет транспортироваться из России в Европу или будет поставляться в очень малом количестве",- сказала она.





Канцлер Германии отметила, что Украина тоже должна быть готова к грядущим реалиям событий и развивать зеленую энергетику.



