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Егор Мартинович из-за решетки: Я чувствую себя по-прежнему свободным человеком

23.08.2021 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный редактор «Нашей Нивы» уже второй месяц находится в СИЗО. В своих письмах Егор рассказывает, что читает по 500 страниц в день, дает советы, в какое путешествие по Беларуси обязательно нужно отправиться, и рассуждает о белорусской журналистике.

Егор Мартинович из-за решетки: Я чувствую себя по-прежнему свободным человеком
Егор Мартинович во время поездки в Марокко, 2017 год
«Я чувствую себя по-прежнему свободным человеком, на которого в силу обстоятельств наложили некоторые ограничения, — пишет Егор. —
Для меня принципиально важно было остаться в Беларуси, и я выполнил свой план. Это решение было принято не сейчас, не год назад, оно назревало давно».

Егор пришел в журналистику 15 лет назад, когда поступил на журфак БГУ.

«Я вряд ли назову какого-то одного человека, который сделал из меня журналиста, — говорит он. — Есть целый комплекс факторов — и воспитание родителей, и патриотическое влияние лицея БГУ, и круг друзей в университете, и прежде всего атмосфера белорусскости и свободы, которую я встретил в «Нашей Ниве»в конце 2000-х. Приятно, что за последнее десятилетие никто из наших коллег не предал ни себе, ни нашим общим ценностям.

2020 год показал, кто чего стоит, и мне не стыдно за своих коллег. Надеюсь, им за меня тоже».

И про историческое время: Егор говорит, что ему интересно происходящее сейчас, когда мы все стали свидетелями критического периода в Беларуси.

«В подростковом возрасте я немного завидовал тем, чья взрослая жизнь приходилась на начало 90-х — как это, видеть судьбоносные перемены собственными глазами. Теперь остается только гордиться тем, что я живу именно сейчас. Очень интересное время!»

3 сентября — день рождения нашего главного редактора. Впервые с ним не будет родных и близких, но мы надеемся, что наши читатели передадут Егору слова поддержки. Пожал йста, отправьте ему письмо, телеграмму или открытку. Тюремная почта, к сожалению, работает очень медленно, так что отправлять сообщения можно уже сейчас.

Адрес для писем: 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. СИЗО №1. Мартинович Егор Александрович
 
Теги: Минск
 
 
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Главный редактор «Нашей Нивы» уже второй месяц находится в СИЗО. В своих письмах Егор рассказывает, что читает по 500 страниц в день, дает советы, в какое путешествие...
 
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