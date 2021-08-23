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Электрический ток, цепи и барьеры. Как прошла экстрим-гонка Bison Race под Логойском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Электрический ток, барьеры, горки и переноска тяжестей. Гонка с препятствиями прошла в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Любители спортивного отдыха из разных стран съехались сюда, чтобы проверить себя на выносливость, проявить силу характера на экстремальной дистанции. Соревнования длились три дня. Финальным испытанием стала командная эстафета. Длинные рукоходы, канатные навесы, цепи, боксерские мешки, переправы через реку – препятствия требовали и техники, и навыков, и силы. Но, пожалуй, самое сложное – «черная вдова». К слову, сложных испытаний не боятся и дети.
Тарас Никитин, ведущий «Гонки бизонов»:
Анна Маслова, участница гонки:
Подобный следующий забег пройдет буквально через месяц у стен Несвижского замка. В гонке смогут принять участие как сильнейшие спортсмены, так и начинающие.
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Новости Беларуси. Электрический ток, барьеры, горки и переноска тяжестей. Гонка с препятствиями прошла в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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