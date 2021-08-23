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Электрический ток, цепи и барьеры. Как прошла экстрим-гонка Bison Race под Логойском

23.08.2021 09:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Электрический ток, барьеры, горки и переноска тяжестей. Гонка с препятствиями прошла в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электрический ток, цепи и барьеры. Как прошла экстрим-гонка Bison Race под Логойском

Любители спортивного отдыха из разных стран съехались сюда, чтобы проверить себя на выносливость, проявить силу характера на экстремальной дистанции. Соревнования длились три дня. Финальным испытанием стала командная эстафета. Длинные рукоходы, канатные навесы, цепи, боксерские мешки, переправы через реку – препятствия требовали и техники, и навыков, и силы. Но, пожалуй, самое сложное – «черная вдова». К слову, сложных испытаний не боятся и дети.

Электрический ток, цепи и барьеры. Как прошла экстрим-гонка Bison Race под Логойском

Тарас Никитин, ведущий «Гонки бизонов»:
В детских забегах принимают участие ребята разных возрастов: от 5 до 9 лет, от 9 до 11, от 11 и старше, есть юниоры. У них препятствия намного проще, чем у взрослых. Дистанция небольшая – где-то около километра, у юниоров под три километра. То есть в целом все проходит очень быстро, в течение 10-15 минут.

Электрический ток, цепи и барьеры. Как прошла экстрим-гонка Bison Race под Логойском

Анна Маслова, участница гонки:
Я участвую впервые в такой гонке. Мы решили попробовать поучаствовать с работы. Участвуем в забеге Open Race для новичков. Тренировались самостоятельно, очень волнуемся.

Электрический ток, цепи и барьеры. Как прошла экстрим-гонка Bison Race под Логойском

Подобный следующий забег пройдет буквально через месяц у стен Несвижского замка. В гонке смогут принять участие как сильнейшие спортсмены, так и начинающие.

 
 
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Новости Беларуси. Электрический ток, барьеры, горки и переноска тяжестей. Гонка с препятствиями прошла в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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